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Президент Атлетико: Мы – особенная команда. Не удивляйтесь, если выиграем ЛЧ и без зрителей на трибунах

Лига Чемпионов
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Президент Атлетико: Мы – особенная команда. Не удивляйтесь, если выиграем ЛЧ и без зрителей на трибунах
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Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо считает, что у его команды есть отличные шансы завоевать титул победителя Лиги чемпионов в сезоне-2019/20. Цитирует Сересо COPE со ссылкой на Movistar+.

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"Мы – особенная команда. Не удивляйтесь, если мы выиграем ЛЧ и без зрителей на трибунах. Этот непростой год может стать нашим. В чемпионате Испании у нас сложная ситуация, но в ЛЧ все отлично. "Атлетико" хочет попасть в финал, от этого нас отделяет всего несколько матчей. Симеоне спокоен и уверен в том, что делает – Диего финиширует в ТОП-4 Ла Лиги".

"Атлетико" обыграл в двух матчах 1/8 действующего обладателя ЛЧ "Ливерпуль" (1:0, 3:2 ДВ).

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В статье: Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Диего Симеоне Энрике Сересо
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Источник:
COPE

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