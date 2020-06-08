Президент Атлетико: Мы – особенная команда. Не удивляйтесь, если выиграем ЛЧ и без зрителей на трибунах

Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо считает, что у его команды есть отличные шансы завоевать титул победителя Лиги чемпионов в сезоне-2019/20. Цитирует Сересо COPE со ссылкой на Movistar+.

"Мы – особенная команда. Не удивляйтесь, если мы выиграем ЛЧ и без зрителей на трибунах. Этот непростой год может стать нашим. В чемпионате Испании у нас сложная ситуация, но в ЛЧ все отлично. "Атлетико" хочет попасть в финал, от этого нас отделяет всего несколько матчей. Симеоне спокоен и уверен в том, что делает – Диего финиширует в ТОП-4 Ла Лиги".