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"У нас есть вся инфраструктура". Мадрид готов второй год подряд принять финал Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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Стамбул, скорее всего, будет лишен этого права

"У нас есть вся инфраструктура". Мадрид готов второй год подряд принять финал Лиги Чемпионов
UA-Футбол
Новина українською

Крайне вероятно, что финал Лиги Чемпионов в этом году не состоится в Стамбуле, как было запланировано ранее. Сейчас идет поиск нового места проведения.

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда уверяет, что его город готов вновь принять главный футбольный матч года.

"Я знаю, что сейчас идут поиски и готов уверить, что Мадрид готов провести финал. У нас есть все адекватные меры безопасности и инфраструктура. Это могло бы стать сигналом для всего мира, что Мадрид пережил многое, но не сломался и поднимается", - заявил Мартинес-Алмейда.

Напомним, что год назад финал так же прошел в столице Испании, на стадионе "Ванда Метрополитано".

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В статье: Лига чемпионов коронавирус
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