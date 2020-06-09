Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"У нас есть вся инфраструктура". Мадрид готов второй год подряд принять финал Лиги Чемпионов
Стамбул, скорее всего, будет лишен этого права
Крайне вероятно, что финал Лиги Чемпионов в этом году не состоится в Стамбуле, как было запланировано ранее. Сейчас идет поиск нового места проведения.
Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда уверяет, что его город готов вновь принять главный футбольный матч года.
"Я знаю, что сейчас идут поиски и готов уверить, что Мадрид готов провести финал. У нас есть все адекватные меры безопасности и инфраструктура. Это могло бы стать сигналом для всего мира, что Мадрид пережил многое, но не сломался и поднимается", - заявил Мартинес-Алмейда.
Напомним, что год назад финал так же прошел в столице Испании, на стадионе "Ванда Метрополитано".