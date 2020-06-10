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AS: стало известно, когда и где состоятся поединки 1/8 финала ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Не в Германии

AS: стало известно, когда и где состоятся поединки 1/8 финала ЛЧ
Новина українською

Европейский футбольный союз должен на следующей неделе объявить о проведении матчей Лиги чемпионов в Лиссабоне. Португальская столица опередила Мадрид в борьбе за организацию поединков, как сообщает AS.

8 и 9 августа мы увидим ответные матчи 1/8 финала, а 12 августа в Лиссабоне стартует мини-турнир. Восемь команд сыграют в формате плей-офф из одного поединка. Четыре победителя ¼ финала выйдут в полуфинал. Все поединки пройдут на стадионах "Жозе Алваладе" и "Эштадиу да Луш" – без зрителей. Финал состоится 23 августа.

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Напомним, что в 1/4 финала ЛЧ уже вышли "ПСЖ", "Атлетико", "Аталанта" и "Лейпциг". Оставшиеся путевки разыграют "Реал", "Манчестер Сити" (первый матч 1:2), "Челси", "Бавария" (0:3), "Лион", "Ювентус" (1:0), "Наполи" и "Барселона" (1:1).

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В статье: Лига чемпионов Лига Чемпионов УЕФА
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Источник:
AS

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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
10.06.2020 в 15:20
Это действительно будет мега- турнирчик , неуступающий плей-офф Ка минимум ЧЕ. Жаль , что в таких условиях. ЛЕ тоже также?
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