AS: стало известно, когда и где состоятся поединки 1/8 финала ЛЧ

Европейский футбольный союз должен на следующей неделе объявить о проведении матчей Лиги чемпионов в Лиссабоне. Португальская столица опередила Мадрид в борьбе за организацию поединков, как сообщает AS.

8 и 9 августа мы увидим ответные матчи 1/8 финала, а 12 августа в Лиссабоне стартует мини-турнир. Восемь команд сыграют в формате плей-офф из одного поединка. Четыре победителя ¼ финала выйдут в полуфинал. Все поединки пройдут на стадионах "Жозе Алваладе" и "Эштадиу да Луш" – без зрителей. Финал состоится 23 августа.

Напомним, что в 1/4 финала ЛЧ уже вышли "ПСЖ", "Атлетико", "Аталанта" и "Лейпциг". Оставшиеся путевки разыграют "Реал", "Манчестер Сити" (первый матч 1:2), "Челси", "Бавария" (0:3), "Лион", "Ювентус" (1:0), "Наполи" и "Барселона" (1:1).