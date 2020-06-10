Президент Атлетико: Если Лига Чемпионов не завершится, мы должны получить трофей

Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо, в шутку, предложил свой вариант завершения Лиги Чемпионов, если турнир доиграть не получится.

"Чисто гипотетически, если ЛЧ не будет завершена из-за коронавируса, "Атлетико" должен быть объявлен победителем. Осталось еще несколько игр до конца.

Я знаю, что УЕФА планирует завершить турнир в одном городе. Но на данный момент ничего не известно. Мне кажется, что руководители ждут, как будет продолжаться ситуация с вирусом, а после решение будет принято", - цитирует Сересо Mundo Deportivo.

Кто не понял, президент "Атлетико" говорит о вручении трофея его команде, так как они смогли выбить действующего победителя - "Ливерпуль".