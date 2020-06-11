Капитан Аталанты: Хотел бы сыграть в ¼ с Барселоной – с испанцами у нас больше шансов

Полузащитник "Аталанты" из Бергамо Алехандро Гомес рассказал про намерения его команды на главный клубный европейский турнир. Цитирует Папу Football Italia со ссылкой на TyC Sports.

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"Мы дотянулись до неба – это уникальный и исторический момент для нашего клуба и всего города Бергамо. Невероятно, что все остановилось. Теперь мы сыграем в четвертьфинале ЛЧ – формат одной игры в рамках стадии нам удобен, за 90 минут может произойти все, что угодно".