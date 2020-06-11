Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Капитан Аталанты: Хотел бы сыграть в ¼ с Барселоной – с испанцами у нас больше шансов
Громкое заявление экс-игрока "Металлиста"
Полузащитник "Аталанты" из Бергамо Алехандро Гомес рассказал про намерения его команды на главный клубный европейский турнир. Цитирует Папу Football Italia со ссылкой на TyC Sports.
"Мы дотянулись до неба – это уникальный и исторический момент для нашего клуба и всего города Бергамо. Невероятно, что все остановилось. Теперь мы сыграем в четвертьфинале ЛЧ – формат одной игры в рамках стадии нам удобен, за 90 минут может произойти все, что угодно".
"Против кого я бы хотел сыграть? Давайте возьмем Месси и его "Барселону". Думаю, учитывая наш стиль игры, у нас больше шансов с испанцами, чем с англичанами или немцами".