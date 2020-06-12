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Sky Sport Italia: Лигу чемпионов доиграют в новом формате в Лиссабоне, Лигу Европы – в Германии

Лига Чемпионов
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Sky Sport Italia: Лигу чемпионов доиграют в новом формате в Лиссабоне, Лигу Европы – в Германии
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Европейский футбольный союз определился с форматом возобновления еврокубков, а также местом проведения тех поединков, которые не были сыграны.

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По информации Sky Sport Italia, ответные матчи 1/8 финала главного клубного европейского турнира будут сыграны на стадионах хозяев по прежнему регламенту, но начиная с четвертьфинала, ЛЧ доиграют в формате "финала восьми" в Лиссабоне. В ¼ финала соревнования уже вышли "ПСЖ", "Атлетико", "Аталанта" и "РБ Лейпциг".

В таком же формате пройдут и матчи Лиги Европы – их примет один из городов в Германии. Отметим, что Суперкубок Европы увидит своего обладателя в Будапеште.

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В статье: Лига чемпионов Лига Европы Лига Чемпионов УЕФА
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Источник:
Sky Sport Italia

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