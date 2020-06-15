Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Четвертьфиналы начнутся 12-го августа, финал - 23-го. Названы вероятные даты Лиги Чемпионов
Место встречи - Лиссабон
Крайне вероятно, что в эту среду УЕФА назовет место проведение оставшихся матчей Лиги Чемпионов и формат турнира. Крайне вероятно, что все действо будет сыграно в Лиссабоне.
Как сообщает Sky Sport Italia, начиная с четвертьфинала начнется турнир восьми. Все противостояния будут состоять из одного матча. Названы вероятные даты их проведения:
- Четвертьфиналы - 12, 13, 14, 15 августа
- Полуфиналы - 18, 19 августа
- Финал - 23 августа
Отметим, что перед этим будут сыграны еще четыре матча 1/8 финала. Все они должны будут пройти на запланированных стадионах.
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Источник:Sky Sport Italia
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