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Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Четвертьфиналы начнутся 12-го августа, финал - 23-го. Названы вероятные даты Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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Место встречи - Лиссабон

Четвертьфиналы начнутся 12-го августа, финал - 23-го. Названы вероятные даты Лиги Чемпионов
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Крайне вероятно, что в эту среду УЕФА назовет место проведение оставшихся матчей Лиги Чемпионов и формат турнира. Крайне вероятно, что все действо будет сыграно в Лиссабоне.

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Как сообщает Sky Sport Italia, начиная с четвертьфинала начнется турнир восьми. Все противостояния будут состоять из одного матча. Названы вероятные даты их проведения:

  • Четвертьфиналы - 12, 13, 14, 15 августа
  • Полуфиналы - 18, 19 августа
  • Финал - 23 августа

Отметим, что перед этим будут сыграны еще четыре матча 1/8 финала. Все они должны будут пройти на запланированных стадионах.

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В статье: Лига чемпионов
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Источник:
Sky Sport Italia
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