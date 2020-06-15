Четвертьфиналы начнутся 12-го августа, финал - 23-го. Названы вероятные даты Лиги Чемпионов

Крайне вероятно, что в эту среду УЕФА назовет место проведение оставшихся матчей Лиги Чемпионов и формат турнира. Крайне вероятно, что все действо будет сыграно в Лиссабоне.

Как сообщает Sky Sport Italia, начиная с четвертьфинала начнется турнир восьми. Все противостояния будут состоять из одного матча. Названы вероятные даты их проведения:

Четвертьфиналы - 12, 13, 14, 15 августа

- 12, 13, 14, 15 августа Полуфиналы - 18, 19 августа

- 18, 19 августа Финал - 23 августа

Отметим, что перед этим будут сыграны еще четыре матча 1/8 финала. Все они должны будут пройти на запланированных стадионах.