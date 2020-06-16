Родри: Ман Сити сильнее Реала, но нам нельзя расслабляться

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри уверен, что его команде по силам выбить "Реал". В первом матче они добыли выездную победу.

"Я не доверяю никакому счету, несмотря на успешный первый матч. Наша команда сильнее, но впереди еще одна игра. Еще один шаг. Нам нельзя расслабляться. "Ман Сити" следует уважать соперника.

Если мы выбьем "Реал", который трижды подряд брал Лигу Чемпионов, то это придаст нам большую уверенность. Однако в Европе есть много хороших команд, не только "Реал", - заявил Родри.

Отметим, что их ответный матч должен будет пройти в первых числах августа.