Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известна дата жеребьевки португальского "финала восьми" Лиги чемпионов - СМИ
Там и определят победителя
В пятницу, 10 июля, состоится жеребьевка 1/4 Лиги чемпионов.
Сегодня это решение должен утвердить исполнительный комитет УЕФА, сообщает L'Equipe.
Матчи от этого этапа пройдут в городе Лиссабон (Португалия) с 12 по 23 августа.
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Сейчас известны 4 команды, которые пробились в 1/8 ЛЧ - ПСЖ, Аталанта, Атлетико Мадрид и РБ Лейпциг.
Остальных участников должны определить в матчах 7-8 августа в поединках "Ювентус" - "Лион", "Барселона" - "Наполи", "Бавария" - "Челси" и "Манчестер Сити" - "Реал Мадрид".
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