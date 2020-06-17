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УЕФА огласил решение по Лиге Чемпионов

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Первые матчи состоятся 7-8 августа

УЕФА огласил решение по Лиге Чемпионов
Новина українською

Европейский футбольный союз официально утвердил даты проведения матчей плей-офф Лиги Чемпионов.

Итак, матчи 1/8 финала, которые еще не доиграли, состоятся 7-8 августа, об этом объявил на пресс-конференции Александр Чеферин.

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Пока УЕФА еще не решил, будут ли они сыграны на стадионах команд, которые будут хозяевами, или на нейтральных полях в Португалии в Лиссабоне.

Соответствующее решение появится в течение нескольких недель.

Именно в Португалии в Лиссабоне состоятся четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Раунды будут состоять из одного матча, и состоятся в период с 12 по 23 августа. Матч за Суперкубок УЕФА состоится 24 сентября в Будапеште.

Как и ожидалось, Стамбул примет финал Лиги Чемпионов уже в следующем сезоне. Согласно финал в Санкт-Петербурге состоится в 2022-гому, в Мюнхене - в 2023, а на Уэмбли в Лондоне - в 2024 году.

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В статье: УЕФА Лига чемпионов
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