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Квалификация Лиги чемпионов в сезоне-2020/21 будет проходить в одноматчевом формате

Лига Чемпионов
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Хозяев будут определять с помощью жеребьевки

Квалификация Лиги чемпионов в сезоне-2020/21 будет проходить в одноматчевом формате
Новина українською

Президент УЕФА Александер Чеферин объявил об изменении формата квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы в следующем сезоне.

Победители пар будут определяться по итогам одного матча, а не двух. Хозяева полей будут определены с помощью жеребьёвки. Встречи квалификации Лиги чемпионов начнутся 8 и 11 августа, квалификации Лиги Европы — 20 августа. Матчи группового этапа Лиги чемпионов будут проведены:

Групповой этап: 20/21 и 27/28 октября, 3/4 и 24/25 ноября, 1/2 и 8/9 декабря

Крайний срок подачи заявок на участие в соревнованиях национальных ассоциаций - 3 августа для Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА; и 10 августа - Лига чемпионов УЕФА среди женщин.

Напомним, нынешний розыгрыш Лиги чемпионов из-за пандемии коронавирусной инфекции был приостановлен в середине марта.

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В статье: Лига чемпионов
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