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Квалификация Лиги чемпионов в сезоне-2020/21 будет проходить в одноматчевом формате
Хозяев будут определять с помощью жеребьевки
Президент УЕФА Александер Чеферин объявил об изменении формата квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы в следующем сезоне.
Победители пар будут определяться по итогам одного матча, а не двух. Хозяева полей будут определены с помощью жеребьёвки. Встречи квалификации Лиги чемпионов начнутся 8 и 11 августа, квалификации Лиги Европы — 20 августа. Матчи группового этапа Лиги чемпионов будут проведены:
Групповой этап: 20/21 и 27/28 октября, 3/4 и 24/25 ноября, 1/2 и 8/9 декабря
Крайний срок подачи заявок на участие в соревнованиях национальных ассоциаций - 3 августа для Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА; и 10 августа - Лига чемпионов УЕФА среди женщин.
Напомним, нынешний розыгрыш Лиги чемпионов из-за пандемии коронавирусной инфекции был приостановлен в середине марта.