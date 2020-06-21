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Динамо Брест получило лицензию от УЕФА на следующий сезон

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Белорусы смогут попробовать себя в Лиге Чемпионов

Динамо Брест получило лицензию от УЕФА на следующий сезон
Новина українською

Брестское "Динамо" официально получило лицензию от УЕФА на сезон 2020/21.

Таким образом чемпионы Беларуси гарантированно выступят в Лиге Чемпионов в следующей кампании. "Динамо" начнёт свой путь в турнире с первого раунда квалификации.

Напомним, за Брест выступают украинцы Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди.

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В статье: Динамо (Брест)
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.06.2020 в 15:47
А чого вони не мали отримати ліцензію?
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