Лига Чемпионов
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Динамо Брест получило лицензию от УЕФА на следующий сезон
Белорусы смогут попробовать себя в Лиге Чемпионов
Брестское "Динамо" официально получило лицензию от УЕФА на сезон 2020/21.
Таким образом чемпионы Беларуси гарантированно выступят в Лиге Чемпионов в следующей кампании. "Динамо" начнёт свой путь в турнире с первого раунда квалификации.
Напомним, за Брест выступают украинцы Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди.
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.06.2020 в 15:47
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