Неймар: Я много думаю о Лиге чемпионов и хочу сотворить историю

Нападающий "ПСЖ" Неймар рассказал об ожидании возобновления Лиги чемпионов.

"Я готов и рад вернуться на поле. Конечно, я много думаю о Лиге чемпионов. У нас была сильная группа, но мы вышли в плей-офф, сыграв с должной самоотдачей.

Я скучаю по пылу игры. Не могу дождаться возвращения на поле. Я едва могу терпеть, и, если такова божья воля, хочу сотворить историю", – рассказал форвард.