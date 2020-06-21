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Неймар: Я много думаю о Лиге чемпионов и хочу сотворить историю

Лига Чемпионов
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Бразилец не может дождаться возобновления ЛЧ

Неймар: Я много думаю о Лиге чемпионов и хочу сотворить историю
Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Неймар рассказал об ожидании возобновления Лиги чемпионов.

"Я готов и рад вернуться на поле. Конечно, я много думаю о Лиге чемпионов. У нас была сильная группа, но мы вышли в плей-офф, сыграв с должной самоотдачей.

Я скучаю по пылу игры. Не могу дождаться возвращения на поле. Я едва могу терпеть, и, если такова божья воля, хочу сотворить историю", – рассказал форвард.

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В статье: Неймар Лига чемпионов Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
neymarjr.com
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