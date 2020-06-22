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The Athletic: Реал настаивает на нейтральном стадионе для проведения ответного поединка 1/8 ЛЧ с Сити

Лига Чемпионов
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Вновь мадридцы в центре внимания

The Athletic: Реал настаивает на нейтральном стадионе для проведения ответного поединка 1/8 ЛЧ с Сити
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В то время как "Манчестер Сити" ожидает решения Спортивного арбитражного суда касательно бана клуба в ЛЧ сроком на 2 года, УЕФА может перенести ответный поединок 1/8 текущего розыгрыша турнира с "Реалом" на нейтральный стадион. Первый матч закончился выездной победой "горожан" со счетом 1:2.

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"Реал" не устраивает ситуация с коронавирусом на Туманном Альбионе. На данный момент все те, кто прибывает в Великобританию, обязаны пройти двухнедельный карантин после высадки на территории страны.

По информации The Atlhetic, боссы "королевского клуба" считают проведение матча на "Этихаде" неуместным в таких условиях – особенно ввиду потенциального риска для здоровья игроков и персонала клуба. Тем не менее, есть большая вероятность, что условия карантина в Англии ослабнут к августу. Соответствующие решения будут приняты в конце июня.

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В статье: УЕФА Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити Этихад Стэдиум Лига Чемпионов УЕФА
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Источник:
The Athletic

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