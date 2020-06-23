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Цыганык: Группа 1+1 собирается побороться за права на показ Лиги чемпионов и Лиги Европы

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Правда, когда пройдет тендер, пока что неясно

Цыганык: Группа 1+1 собирается побороться за права на показ Лиги чемпионов и Лиги Европы
Новина українською

Украинский футбольный журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык рассказал о том, что в планах группы компаний 1+1 входила возможность побороться за телеправа на Лигу Европы и Лигу чемпионов.

"Следующий сезон был в предыдущем пакете, поэтому его будут показывать те, кто его выиграл (ТК Футбол, - прим). В сентябре должен был проходить новый тендер на следующие три года, но вмешался коронавирус. Сейчас ситуация с карантином и эпидемией сложная, и она изменила политику УЕФА в этом вопросе. Сейчас никто не знает, какими будут следующие сезоны еврокубков. Очень много вопросов по проведению, на которые пока нет ответов.

Я думаю, что ближе к зиме, может осенью, УЕФА определится с тем, какие предложения сделать телекомпаниям.

Я знаю, что группа компаний 1+1 интересовалась возможностью принять участие в этом тендере на показ Лиги чемпионов и Лиги Европы. При этом, насколько я знаю=, эти планы не изменились.

Но сейчас мяч на поле УЕФА, который должен сформировать предложение для телекомпаний. Но в принципе, такой интерес есть", - сказал Цыганык.

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В статье: УЕФА Игорь Цыганык 1+1 коронавирус
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (4)
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Инспектор ( )
23.06.2020 в 22:01
Пилите Шура, пилите
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Матч Футболович
23.06.2020 в 21:58
цэгавно - какая ЛЧ, твой уровень в колхозе на базаре. Табло бы тебе там начистили миллион раз, шубный очколиз.
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Tenma7 (Чернигов)
23.06.2020 в 21:57
Картинку сначала отремонтируйте... игроки состоят из трех пикселей, африканца от бледнолицего не отличить и т.д.
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scorpius (Ck)
23.06.2020 в 21:40
Ну, типа удачи вам
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