Цыганык: Группа 1+1 собирается побороться за права на показ Лиги чемпионов и Лиги Европы

Украинский футбольный журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык рассказал о том, что в планах группы компаний 1+1 входила возможность побороться за телеправа на Лигу Европы и Лигу чемпионов.

"Следующий сезон был в предыдущем пакете, поэтому его будут показывать те, кто его выиграл (ТК Футбол, - прим). В сентябре должен был проходить новый тендер на следующие три года, но вмешался коронавирус. Сейчас ситуация с карантином и эпидемией сложная, и она изменила политику УЕФА в этом вопросе. Сейчас никто не знает, какими будут следующие сезоны еврокубков. Очень много вопросов по проведению, на которые пока нет ответов.

Я думаю, что ближе к зиме, может осенью, УЕФА определится с тем, какие предложения сделать телекомпаниям.

Я знаю, что группа компаний 1+1 интересовалась возможностью принять участие в этом тендере на показ Лиги чемпионов и Лиги Европы. При этом, насколько я знаю=, эти планы не изменились.

Но сейчас мяч на поле УЕФА, который должен сформировать предложение для телекомпаний. Но в принципе, такой интерес есть", - сказал Цыганык.