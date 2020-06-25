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Sky Sports: у Агуэро есть шансы вернуться к Лиге чемпионов
Sky Sports: у Агуэро есть шансы вернуться к Лиге чемпионов
Аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро успешно перенес операцию на колене после травмы, которую он получил в рамках поединка 30-го тура Английской Премьер-лиги против "Бернли". "Горожане" выиграли со счетом 5:0.
По информации Sky Sports, Кун может вернуться к возобновлению Лиги чемпионов в августе – следовательно, он пропустит только остаток сезона в Англии.
Тем не менее, менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пока не может подтвердить данную информацию.
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Источник:Sky Sports
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