Sky Sports: у Агуэро есть шансы вернуться к Лиге чемпионов

Аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро успешно перенес операцию на колене после травмы, которую он получил в рамках поединка 30-го тура Английской Премьер-лиги против "Бернли". "Горожане" выиграли со счетом 5:0.

По информации Sky Sports, Кун может вернуться к возобновлению Лиги чемпионов в августе – следовательно, он пропустит только остаток сезона в Англии.

Тем не менее, менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пока не может подтвердить данную информацию.