  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Sky Sports: у Агуэро есть шансы вернуться к Лиге чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Sky Sports: у Агуэро есть шансы вернуться к Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Sky Sports: у Агуэро есть шансы вернуться к Лиге чемпионов

Sky Sports: у Агуэро есть шансы вернуться к Лиге чемпионов
Новина українською

Аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро успешно перенес операцию на колене после травмы, которую он получил в рамках поединка 30-го тура Английской Премьер-лиги против "Бернли". "Горожане" выиграли со счетом 5:0.

Читайте такжеГвардиола: Нет никаких сомнений, что Жезус сможет заменить Агуэро

По информации Sky Sports, Кун может вернуться к возобновлению Лиги чемпионов в августе – следовательно, он пропустит только остаток сезона в Англии.

Тем не менее, менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пока не может подтвердить данную информацию.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Серхио Агуэро Реал (Мадрид) Лига Чемпионов УЕФА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sky Sports

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...