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"Сильно перепил и пришлось вызывать врача". Тони Кроос вспомнил проигранный финал ЛЧ

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Нашел способ справиться с проблемой

"Сильно перепил и пришлось вызывать врача". Тони Кроос вспомнил проигранный финал ЛЧ
UA-Футбол
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В 2012-м году лондонский "Челси" обыграл в финале Лиги Чемпионов "Баварию". К тому же, сделал это на их арене. Тони Кросс, защищавший цвета немецкого коллектива вспомнил, как справлялся с этим поражением.

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"Мы с братой много выпивали из-за нашего разочарования. Это было абсолютное неверное решение, но тогда у нас была причина делать это.

Не было другого пути, чтобы облегчить поражение. В конце концов, я сам вызвал врачей, так как понял, что нельзя допустить, чтобы стало еще хуже", - рассказал Тони в подкасте Einfach mal Luppen.

После того дня Кроос еще четыре раза играл в финале ЛЧ. Больше с депресией ему не нужно было справляться, так как каждый из них он выиграл.

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В статье: Тони Кроос Бавария (Мюнхен) Челси (Лондон)
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