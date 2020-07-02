В УЕФА анонсировали решение относительно зрителей на финалах восьми ЛЧ и ЛЕ

Президент УЕФА Александр Чеферин еще не знает, пустят ли болельщиков на стадионы во время финалов восьми Лиги чемпионов и Лиги Европы.

По его словам, финальное решение по этому вопросу будет принято через неделю.

"Мы в тесном контакте с португальскими и немецкими властями, а во вторник я переговорю с премьером Португалии лично", - цитирует словенца EFE.

"Мы будем придерживаться рекомендаций властей и примем решение уже скоро. Почти наверняка, это случится до жеребьевки, которая пройдет 10 июля.

Естественно, УЕФА бы хотел, чтобы фанаты были на матчах, но не может быть компромисса в вопросах безопасности. Даже если речь идет о проведении самого важного матча в европейском футболе при пустых трибунах".

Напомним, в текущем сезоне из-за пандемии коронавируса Лига чемпионов и Лига Европы будут доиграны в формате финала восьми. Решающие игры ЛЧ пройдут в Лиссабоне 12-23 августа; игры ЛЕ - в четырех немецких городах 5-21 августа.