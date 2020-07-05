  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Пеп Гвардиола: Мы невероятно рады играть с Реалом, королем ЛЧ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пеп Гвардиола: Мы невероятно рады играть с Реалом, королем ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Наставник "Ман Сити" поделился ожиданиями от возобновления главного еврокубка

Пеп Гвардиола: Мы невероятно рады играть с Реалом, королем ЛЧ
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал об ожиданиях от ответного матча 1/8 против мадридского "Реала" в Лиге чемпионов.

"Мы невероятно рады играть с "Реалом", королем этого турнира.

Хотели бы сыграть ответный матч здесь, с нашими болельщиками и в нашем городе, чтобы чувствовать близость к нашим людям.

Но мы будем играть там, где решит УЕФА. Если надо, поедем в Порту или Португалию и сыграем там", – рассказал Гвардиола.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Манчестер Сити (Англия) Реал (Мадрид) Пеп Гвардиола
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...