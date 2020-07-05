Лига Чемпионов
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Пеп Гвардиола: Мы невероятно рады играть с Реалом, королем ЛЧ
Наставник "Ман Сити" поделился ожиданиями от возобновления главного еврокубка
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал об ожиданиях от ответного матча 1/8 против мадридского "Реала" в Лиге чемпионов.
"Мы невероятно рады играть с "Реалом", королем этого турнира.
Хотели бы сыграть ответный матч здесь, с нашими болельщиками и в нашем городе, чтобы чувствовать близость к нашим людям.
Но мы будем играть там, где решит УЕФА. Если надо, поедем в Порту или Португалию и сыграем там", – рассказал Гвардиола.
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Источник:Marca
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