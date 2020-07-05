Пеп Гвардиола: Мы невероятно рады играть с Реалом, королем ЛЧ

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал об ожиданиях от ответного матча 1/8 против мадридского "Реала" в Лиге чемпионов.

"Мы невероятно рады играть с "Реалом", королем этого турнира.

Хотели бы сыграть ответный матч здесь, с нашими болельщиками и в нашем городе, чтобы чувствовать близость к нашим людям.

Но мы будем играть там, где решит УЕФА. Если надо, поедем в Порту или Португалию и сыграем там", – рассказал Гвардиола.