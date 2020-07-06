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AS: Реал сыграет ответный матч 1/8 Лиги чемпионов с Сити в Манчестере, а не на нейтральном поле

Лига Чемпионов
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В текущих условиях это не имеет большого значения

AS: Реал сыграет ответный матч 1/8 Лиги чемпионов с Сити в Манчестере, а не на нейтральном поле
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В пятницу, 10 июля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка ¼, ½ и финала Лиги чемпионов-2019/20. Ожидается, что Европейский футбольный союз подтвердит места проведения ответных поединков 1/8 финала турнира.

Читайте такжеThe Athletic: Реал настаивает на нейтральном стадионе для проведения ответного поединка 1/8 ЛЧ с Сити

По информации AS, "Манчестер Сити", "Бавария", "Ювентус" и "Барселона" примут "Реал" (1:2), "Челси" (0:3), "Лион" (1:0) и "Наполи" (1:1) на своих домашних аренах, а не на нейтральных полях в Португалии. В скобках указаны результаты первых поединков стадии.

Источник сообщает, что после запросов "Барселоны" и "Манчестер Сити", в УЕФА согласились на проведение встреч на родных стадионах команд. Ответные матчи 1/8 ЛЧ пройдут 7-8 августа.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ювентус (Турин) Лига чемпионов Лион Барселона Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Манчестер Сити Наполи (Неаполь) Лига Чемпионов УЕФА Олимпик (Лион)
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Источник:
AS

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Комментарии (1)
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hardcorepwnz (Украина)
06.07.2020 в 13:09
Эх Перес, а мы на тебя надеялись. Мог бы часть средств с испанского VAR перевести на счета УЕФА. Вот только поверишь во всемогущество Флорентино, так он сразу так подставляет. С Рамоса хоть дисквалификацию сними, на это деньги выделить стоит.
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