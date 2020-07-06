AS: Реал сыграет ответный матч 1/8 Лиги чемпионов с Сити в Манчестере, а не на нейтральном поле

В пятницу, 10 июля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка ¼, ½ и финала Лиги чемпионов-2019/20. Ожидается, что Европейский футбольный союз подтвердит места проведения ответных поединков 1/8 финала турнира.

По информации AS, "Манчестер Сити", "Бавария", "Ювентус" и "Барселона" примут "Реал" (1:2), "Челси" (0:3), "Лион" (1:0) и "Наполи" (1:1) на своих домашних аренах, а не на нейтральных полях в Португалии. В скобках указаны результаты первых поединков стадии.

Источник сообщает, что после запросов "Барселоны" и "Манчестер Сити", в УЕФА согласились на проведение встреч на родных стадионах команд. Ответные матчи 1/8 ЛЧ пройдут 7-8 августа.