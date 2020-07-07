Жеребьевка 1/4 и 1/2 Лиги чемпионов и Лиги Европы состоится 10 июля

УЕФА официально объявил, что жеребьевка 1/4 и 1/2 Лиги чемпионов и Лиги Европы состоится в пятницу, 10 июля. Также состоится и жеребьевка финалов турниров, на которой в административных целях будет определен номинальный хозяин финальных матчей.

Напомним, что четвертьфиналы, полуфиналы и финал Лиги чемпионов пройдут с 12 по 23 августа в формате турнира по принципу плей-офф, который примет Лиссабон. Во всех парах будет сыгран один матч.

В свою очередь, матчи Лиги Европы (10-21 августа), которые состоятся в таком же формате, примет Германия.

Сейчас известны 4 команды, которые пробились в 1/8 ЛЧ - "ПСЖ", "Аталанта", "Атлетико" Мадрид и "РБ Лейпциг".

Остальных участников должны определить в матчах 7-8 августа в поединках "Ювентус" - "Лион", "Барселона" - "Наполи", "Бавария" - "Челси" и "Манчестер Сити" - "Реал Мадрид".

В Лиге Европы недоигранные матчи 1/8 финала состоятся 5-6 августа. Напомним, что на этой стадии присутствовал представитель Украины - "Шахтеру" еще предстоит сыграть домашний матч с "Вольфсбургом". Пока УЕФА еще не определил, будут матче 1/8 финала сыграны в странах, представляющих команды, или все же на нейтральных полях Германии.

Особый случай - "Интер" - "Хетафе" и "Севилья" - "Рома". В этих парах были перенесены и первые матчи. Поэтому сейчас их противостояние ограничится одним поединком на нейтральном поле в Германии.