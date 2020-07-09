Жеребьёвка Лиги чемпионов. Когда и где смотреть онлайн церемонию

Международный футбол возвращается. Как только в национальных чемпионатах текущего сезона будет поставлена точка, на старт выйдут команды, которые ещё продолжают борьбу в еврокубках. Многих, конечно же, интересует, Лига чемпионов, где остались самые вкусные матчи.

Когда состоится жеребьёвка Лиги чемпионов?

10 июля УЕФА проведёт жеребьёвку пар 1/4 и 1/2 финала. Также будет брошен жребий для определения номинального хозяина поля в финале для административных целей. Церемония состоится в Ньоне и начнётся в 13:00 по киевскому времени.

Где покажут жеребьёвку?

Официальный транслятор Лиги чемпионов в Украине - "Футбол1/2/3". В 13:00 канал "Футбол1" покажет в прямом эфире церемонию. Легально в интернете событие можно будет увидеть на платформе oll.tv (по подписке), а также официальном сайте УЕФА (бесплатно).

UA-Футбол проведёт онлайн, посвящённый жеребьёвке, в котором оперативно будут обновляться информация о парах команд.

Кто уже в четвертьфинале?

Уже известны четыре четвертьфиналиста: "Аталанта", "РБ Лейпциг", ПСЖ и "Атлетико".

Ещё четыре команды определятся по итогам ответных матчей 1/8 финала: "Челси" / "Бавария", "Наполи" / "Барселона", "Реал" / "Ман Сити" и "Лион" / "Ювентус". О местах проведения четырёх встреч 1/8 финала будет объявлено дополнительно.

В каком формате будет доигрываться Лига чемпионов?

Команды доиграют турнир в формате "финала восьми". Сеянных и несеянных при жеребьёвке 10 июля не будет, команды из одной страны также могут встретиться между собой.

Важно, что четвертьфинальная и полуфинальная стадия будет состоять из одного матча.

Все игры, начиная с 1/4 финала, состоятся в Лиссабоне на стадионах "Эштадиу ду Бенфика" и "Жозе Алваладе".

Когда состоятся матчи?

7-8 августа: ответные матчи 1/8 финала

12-15 августа: четвертьфиналы (Лиссабон)

18-19 августа: полуфиналы (Лиссабон)

23 августа: финал ("Эштадиу ду Бенфика", Лиссабон)