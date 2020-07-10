Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Состоялась жеребьёвка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов
В "верхней сетке" намечается заруба топов, в "нижней" - ПСЖ получает шанс воплотить мечту в виде выхода в финал
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьёвка заключительных стадий Лиги чемпионов. Начало процедуры - в 13:00 по Киеву.Это будет последний жребий до окончания текущего розыгрыша турнира. УЕФА определит пары четвертьфиналов, полуфиналов, а также номинального хозяина финального поединка. Сеянных и несеянных команд не будет. также между собой могут встретиться представители одной страны.
"Реал" / "Ман Сити" - "Лион" / "Ювентус"
"РБ Лейпциг" - "Атлетико"
"Наполи" / "Барселона" - "Челси" / "Бавария"
"Аталанта" - ПСЖ
1. "Реал" / "Ман Сити" - "Лион" / "Ювентус" VS "Наполи" / "Барселона" - "Челси" / "Бавария"
2. "РБ Лейпциг" - "Атлетико" VS "Аталанта" - ПСЖ
Победитель полуфинала 2 - Победитель полуфинала 1
Участники жеребьёвки
Уже известны четыре участника 1/4 финала. Ещё четыре определятся после проведения ответных матчей 1/8-й.
"Аталанта"
"РБ Лейпциг"
ПСЖ
"Атлетико"
"Челси" / "Бавария"
"Наполи" / "Барселона"
"Реал" / "Ман Сити"
"Лион" / "Ювентус"
В каком формате будет доигрываться Лига чемпионов?
Команды доиграют турнир в формате "финала восьми". Все игры, начиная с 1/4 финала, состоятся в Лиссабоне на стадионах "Эштадиу да Луш" и "Жозе Алваладе".
Четвертьфинальная, полуфинальная и финальная стадии будут состоять из одного матча.
Когда состоятся матчи?
7-8 августа: ответные матчи 1/8 финала
12-15 августа: четвертьфиналы (Лиссабон)
18-19 августа: полуфиналы (Лиссабон)
23 августа: финал ("Эштадиу ду Бенфика", Лиссабон)