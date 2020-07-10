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Лига Чемпионов

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Состоялась жеребьёвка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(2 голосов)

В "верхней сетке" намечается заруба топов, в "нижней" - ПСЖ получает шанс воплотить мечту в виде выхода в финал

Состоялась жеребьёвка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов
UA-Футбол
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Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьёвка заключительных стадий Лиги чемпионов. Начало процедуры - в 13:00 по Киеву.Это будет последний жребий до окончания текущего розыгрыша турнира. УЕФА определит пары четвертьфиналов, полуфиналов, а также номинального хозяина финального поединка. Сеянных и несеянных команд не будет. также между собой могут встретиться представители одной страны.

Результаты жеребьёвки 1/4 финала

"Реал" / "Ман Сити" - "Лион" / "Ювентус"
"РБ Лейпциг" - "Атлетико"
"Наполи" / "Барселона" - "Челси" / "Бавария"
"Аталанта" - ПСЖ

Результаты жеребьёвки 1/2 финала

1. "Реал" / "Ман Сити" - "Лион" / "Ювентус" VS "Наполи" / "Барселона" - "Челси" / "Бавария"
2. "РБ Лейпциг" - "Атлетико" VS "Аталанта" - ПСЖ

Результаты жеребьёвки финала

Победитель полуфинала 2 - Победитель полуфинала 1

Участники жеребьёвки

Уже известны четыре участника 1/4 финала. Ещё четыре определятся после проведения ответных матчей 1/8-й.

"Аталанта"
"РБ Лейпциг"
ПСЖ
"Атлетико"
"Челси" / "Бавария"
"Наполи" / "Барселона"
"Реал" / "Ман Сити"
"Лион" / "Ювентус"

В каком формате будет доигрываться Лига чемпионов?

Команды доиграют турнир в формате "финала восьми". Все игры, начиная с 1/4 финала, состоятся в Лиссабоне на стадионах "Эштадиу да Луш" и "Жозе Алваладе".

Четвертьфинальная, полуфинальная и финальная стадии будут состоять из одного матча.

Когда состоятся матчи?

7-8 августа: ответные матчи 1/8 финала
12-15 августа: четвертьфиналы (Лиссабон)
18-19 августа: полуфиналы (Лиссабон)
23 августа: финал ("Эштадиу ду Бенфика", Лиссабон)

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ювентус (Турин) Атлетико (Мадрид) Аталанта (Бергамо) Лион Барселона Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Манчестер Сити Наполи (Неаполь) РБ Лейпциг Пари Сен-Жермен (Париж)
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(2 голосов)
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Комментарии (5)
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dmtroyan (Полтава)
10.07.2020 в 14:02
У фіналі будуть Реал/Ювентс - ПСЖ
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scorpius (Ck)
10.07.2020 в 14:06
Это вряд ли)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
10.07.2020 в 13:38
Ох уж этот злодей Перес и продажное УЕФА! Такую сетку для Барселоны купил!!))))
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absurdlight (Kiev)
10.07.2020 в 14:15
А я вижу, что хотят вытянуть ПСЖ в финал. Правда, какой толк с этого, если чемпионат Франции остановили и команда на каникулах 3 месяца.
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Unbessiegbarr (Ирпень)
10.07.2020 в 13:34
1/2 лейпциг-аталанта / лион-наполи
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