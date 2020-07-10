Состоялась жеребьёвка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьёвка заключительных стадий Лиги чемпионов. Начало процедуры - в 13:00 по Киеву.Это будет последний жребий до окончания текущего розыгрыша турнира. УЕФА определит пары четвертьфиналов, полуфиналов, а также номинального хозяина финального поединка. Сеянных и несеянных команд не будет. также между собой могут встретиться представители одной страны.

Результаты жеребьёвки 1/4 финала

"Реал" / "Ман Сити" - "Лион" / "Ювентус"

"РБ Лейпциг" - "Атлетико"

"Наполи" / "Барселона" - "Челси" / "Бавария"

"Аталанта" - ПСЖ

Результаты жеребьёвки 1/2 финала

1. "Реал" / "Ман Сити" - "Лион" / "Ювентус" VS "Наполи" / "Барселона" - "Челси" / "Бавария"

2. "РБ Лейпциг" - "Атлетико" VS "Аталанта" - ПСЖ

Результаты жеребьёвки финала

Победитель полуфинала 2 - Победитель полуфинала 1

Участники жеребьёвки

Уже известны четыре участника 1/4 финала. Ещё четыре определятся после проведения ответных матчей 1/8-й.

"Аталанта"

"РБ Лейпциг"

ПСЖ

"Атлетико"

"Челси" / "Бавария"

"Наполи" / "Барселона"

"Реал" / "Ман Сити"

"Лион" / "Ювентус"

В каком формате будет доигрываться Лига чемпионов?

Команды доиграют турнир в формате "финала восьми". Все игры, начиная с 1/4 финала, состоятся в Лиссабоне на стадионах "Эштадиу да Луш" и "Жозе Алваладе".

Четвертьфинальная, полуфинальная и финальная стадии будут состоять из одного матча.

Когда состоятся матчи?

7-8 августа: ответные матчи 1/8 финала

12-15 августа: четвертьфиналы (Лиссабон)

18-19 августа: полуфиналы (Лиссабон)

23 августа: финал ("Эштадиу ду Бенфика", Лиссабон)