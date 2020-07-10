Директор Барсы: Нас ждет финал с Наполи. Ждали возвращения ЛЧ

Директор "Барселоны" Гильермо Амор поделился мыслями насчет жеребьевки Лиги чемпионов.

"Мы отчаянно желали возвращения футбола. Он вернулся, и мы готовы к кампании Лиги чемпионов.

Нас ждет финал с "Наполи". Мы полностью сосредоточены на том, чтобы закончить сезон как можно лучше", – рассказал Гильермо Амор.