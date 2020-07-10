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Директор Барсы: Нас ждет финал с Наполи. Ждали возвращения ЛЧ

Лига Чемпионов
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Гильермо Амор прокомментировал результаты жеребьевки ЛЧ

Директор Барсы: Нас ждет финал с Наполи. Ждали возвращения ЛЧ
Новина українською

Директор "Барселоны" Гильермо Амор поделился мыслями насчет жеребьевки Лиги чемпионов.

"Мы отчаянно желали возвращения футбола. Он вернулся, и мы готовы к кампании Лиги чемпионов.

Нас ждет финал с "Наполи". Мы полностью сосредоточены на том, чтобы закончить сезон как можно лучше", – рассказал Гильермо Амор.

Если "Барса" пройдет "Наполи", то в 1/4 ЛЧ сыграет против победителя пары "Челси" - "Бавария".

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В статье: Лига чемпионов Барселона Гильермо Амор Наполи (Неаполь)
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Источник:
uefa.com
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