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Директор Реала: В Ман Сити фантастические игроки, обыграть их будет сложно
Бутрагеньо поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 ЛЧ
Директор "Реала" Эмилио Бутрагеньо прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов.
"Мы уверены в наших игроках. Убеждены, что они будут соответствовать ожиданиям и будут стремиться выйти в следующий раунд. Конечно, нас ждет сложный соперник, "Манчестер Сити". Это укомплектованная команда с фантастическими игроками, и обыграть их будет очень сложно. Но мы должны попытаться сделать это и выйти в четвертьфинал", – рассказал Бутрагеньо.
Напомним, в ответном матче 1/8 ЛЧ "сливочные" сыграют против "Ман Сити". Если "Реал" пройдет "горожан", то в четвертьфинале сыграет с победителем пары "Лион" - "Ювентус".