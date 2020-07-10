Директор Реала: В Ман Сити фантастические игроки, обыграть их будет сложно

Директор "Реала" Эмилио Бутрагеньо прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов.

"Мы уверены в наших игроках. Убеждены, что они будут соответствовать ожиданиям и будут стремиться выйти в следующий раунд. Конечно, нас ждет сложный соперник, "Манчестер Сити". Это укомплектованная команда с фантастическими игроками, и обыграть их будет очень сложно. Но мы должны попытаться сделать это и выйти в четвертьфинал", – рассказал Бутрагеньо.