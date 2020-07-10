Капитан Ливерпуля может пропустить начало следующего сезона из-за травмы колена

В матче 34-го тура АПЛ между "Ливерпулем" и "Брайтоном" капитан "красных" Джордан Хендерсон получил травму. Полузащитник мерсисайдцев повредил колено и на 80-й минуте встречи ушел с поля.

The Guardian сообщает, что травма может оказаться очень серьезной и хавбек может пропустить начало следующего сезона. "Ливерпуль" ожидает результаты обследования футболиста.

В текущей кампании чемпионата Англии 30-летний Хендерсон принял участие в 30 матчах, в которых забил 4 гола и отдал 5 голевых передач.