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Капитан Ливерпуля может пропустить начало следующего сезона из-за травмы колена

Лига Чемпионов
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Хендерсон получил травму в матче с "Брайтоном"

Капитан Ливерпуля может пропустить начало следующего сезона из-за травмы колена
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В матче 34-го тура АПЛ между "Ливерпулем" и "Брайтоном" капитан "красных" Джордан Хендерсон получил травму. Полузащитник мерсисайдцев повредил колено и на 80-й минуте встречи ушел с поля.

The Guardian сообщает, что травма может оказаться очень серьезной и хавбек может пропустить начало следующего сезона. "Ливерпуль" ожидает результаты обследования футболиста.

В текущей кампании чемпионата Англии 30-летний Хендерсон принял участие в 30 матчах, в которых забил 4 гола и отдал 5 голевых передач.

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В статье: Джордан Хендерсон АПЛ Ливерпуль Брайтон энд Хоув Альбион
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Источник:
The Guardian
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