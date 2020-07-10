Симеоне не назвал фаворита в противостоянии Атлетико - РБ Лейпциг

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал результат жеребьевки четвертьфинала Лиги Чемпионов. Его команда сыграет против "РБ Лейпцига".

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"В четвертьфинале всегда играешь с сильными командами. В этот раз мы встретимся с немецким клубом, который очень хорошо выступает в этом сезоне. Недаром они были в числе лучших команд Германии на протяжении всего сезона.

У "Лейпцига" очень атакующий стиль игры. У них много исполнителей, занимающих всю ширину поля, и очень быстрая манера игры. Вероятно, это будет равная игра с шансами 50 на 50 на проход в полуфинал", - цитирует аргентинца сайт УЕФА.

Напомним, что в 1/8 финала "Атлетико" выбил "Ливерпуль" (действующий победитель ЛЧ), а "быки" - "Тоттенхэм" (действующий финалист).