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Гвардиола: Если будем думать о четвертьфинале, короли ЛЧ выбьют нас в 1/8
Мадридцев точно нельзя сбрасывать со счетов
Главный тренер "Ман Сити" Пеп Гвардиола уверен, что им не нужно думать о жребии ЛЧ до тех пор, пока не пройдут "Реал". В первой игре они добыли выездную победу (2:1).
"Да, мы выиграли первый матч на выезде и теперь имеем небольшое преимущество, но это ничего не значит. Победитель всегда определяется по сумме двух матчей.
Если мы будет думать о четвертьфинале заранее, то короли Лиги Чемпионов выбьют нас в 1/8. Никто не знает "Реал" так хорошо, как я - их историю и потенциал. Я узнал результаты жребия спустя три часа после проведения", - заявил испанец.
Отметим, что существует вероятность, что "горожане" и в следующем сезоне сыграют в главном турнире, несмотря на дисквалификацию.