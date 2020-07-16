Кто кого осилит? Вероятные соперники для трех претендентов от Украины в квалификации ЛЧ

Итак, сегодня состоятся матчи 31-го тура УПЛ, которые, возможно, ответят на вопрос, кто же уйдет от Украины в квалификацию Лиги чемпионов 2020/21. По крайней мере, если "Заря" победит "Динамо", а "Десна" не выиграет у "Александрии", тогда вице-чемпион определится за тур до завершения соревнования. Другие комбинации результатов еще оставят интригу на заключительный тур.

Есть смысл заглянуть в будущее и посмотреть на вероятных соперников каждого из претендентов. Собственно, "Зарю" и "Десну" можно рассматривать как одну боевую единицу, поскольку в случае выхода в квалификацию Лиги чемпионов каждая из этих команд будет не сеяной, а, следовательно, соперники им могут достаться из одной и той же группы.

Вероятные соперники "Десны" / "Зари" в третьем раунде квалификации ЛЧ:

"Бенфика" (Португалия);

"Гент" (Бельгия);

"Виктория" (Пльзень, Чехия).

* Представитель России ("Краснодар", ЦСКА или "Локомотив") не может достаться, поскольку украинские и российские команды разводят по сетке.

Вероятные соперники "Динамо" в третьем раунде квалификации ЛЧ:

"Виктория" (Пльзень, Чехия);

"Рапид" (Вена, Австрия)

ПАОК (Греция)

"Ренн" (Франция).

* "Ренн" может избежать участия в квалификации Лиги чемпионов, если Лигу Европы 2019/20 выиграет команда, которая пробилась в группу Лиги чемпионов через национальный чемпионат.

Соперники для "Динамо" и "Десны" / "Зари" разнятся, поскольку претенденты имеют разный рейтинг и разный статус. Киевляне обязательно будут сеяными в квалификации, черниговцы и луганчане – не сеяными. Также картина может измениться, потому что в Греции еще АЕК имеет шанс потеснить ПАОК. Также имеет шанс на Лигу чемпионов от Турции рейтинговый "Бешикташ" (ныне квалификационную позицию благодаря бану "Трабзонспора" занимает "Сивасспор"). Его выход также может поменять картину.

Стоит добавить, что в третьем раунде квалификации ЛЧ представитель Украины, как и всех других стран, сыграет только один матч. Теоретически это упрощает сетку. Но в раунде плей-офф, - последний барьер перед группой, - предусмотрены два матча.

Квалификация Лиги чемпионов 2020/21 начнется 17-го июля 2020-го года жеребьевкой предварительного раунда. Матчи начнутся восьмого августа. Вице-чемпион Украины вступит в борьбу 25/26 августа.