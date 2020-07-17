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Ватцке о решении CAS по Ман Сити: Это был не лучший день для футбола

Лига Чемпионов
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Председатель "Боруссии" считает, что решение CAS - неудача для УЕФА

Ватцке о решении CAS по Ман Сити: Это был не лучший день для футбола
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Председатель совета директоров дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал решение CAS по делу "Манчестер Сити".

"В целом, это был не лучший день для футбола. Также это неудача для УЕФА. В УЕФА теперь должны попытаться четко прояснить правила и тщательно изучить их, чтобы предоставить еще более явные доказательства. Я полностью доверяю Чеферину.

Я бы рекомендовал "Манчестер Сити" прекратить крики радости. Если вы прочтете доводы CAS, то увидите, что они являются недостаточно вескими. На самом деле, любой триумф неуместен", – заявил Ватцке.

Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию "Ман Сити" - сократил штраф с 30 до 10 млн евро и одобрил участие английского клуба в следующем сезоне Лиги чемпионов.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Ханс-Йоахим Ватцке УЕФА Лига чемпионов CAS Манчестер Сити (Англия)
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Источник:
kicker
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