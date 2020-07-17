Мертенс: Матч с Барселоной? Главная задача - забить гол

Лидер "Наполи" Дрис Мертенс оценил шансы его команды в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.

"Пока все идет хорошо. Кажется, в моем активе уже шесть голов, так что я очень доволен. Единственный минус заключается в том, что мы дали "Барселоне" забить в первом матче 1/8 финала. Ответный, естественно, будет очень трудным, но если подготовиться к нему должным образом, то произойти может все что угодно. Да, если бы мы выиграли дома 1:0, то ответная встреча вышла бы совершенно другой. Но соперник забил столь важный гол на выезде, и именно с таким результатом мы отправляемся в Барселону.

На своем поле каталонцы показывают невероятный футбол. Будет трудно, и мы это понимаем. Несмотря на это, мы чувствуем себя уверенно. Главное для нас - забить. Если мы этого не сделаем, то вылетим. Надо хорошо подготовиться, а там никогда не знаешь, что может случиться", - цитирует бельгийца сайт УЕФА.

Отметим, что игра между "Барсой" и "Наполи" состоится седьмого августа.