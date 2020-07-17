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Мертенс: Матч с Барселоной? Главная задача - забить гол

Лига Чемпионов
(1 голосов)

В первой игре итальянцы не проиграли

Мертенс: Матч с Барселоной? Главная задача - забить гол
UA-Футбол
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Лидер "Наполи" Дрис Мертенс оценил шансы его команды в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.

"Пока все идет хорошо. Кажется, в моем активе уже шесть голов, так что я очень доволен. Единственный минус заключается в том, что мы дали "Барселоне" забить в первом матче 1/8 финала. Ответный, естественно, будет очень трудным, но если подготовиться к нему должным образом, то произойти может все что угодно. Да, если бы мы выиграли дома 1:0, то ответная встреча вышла бы совершенно другой. Но соперник забил столь важный гол на выезде, и именно с таким результатом мы отправляемся в Барселону.

На своем поле каталонцы показывают невероятный футбол. Будет трудно, и мы это понимаем. Несмотря на это, мы чувствуем себя уверенно. Главное для нас - забить. Если мы этого не сделаем, то вылетим. Надо хорошо подготовиться, а там никогда не знаешь, что может случиться", - цитирует бельгийца сайт УЕФА.

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Отметим, что игра между "Барсой" и "Наполи" состоится седьмого августа.

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В статье: Барселона Наполи (Неаполь) Дрис Мертенс
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
17.07.2020 в 22:37
Вот что-то мне подсказывает, что после неудач в Ла Лиге, Барселона ТАК оторвется на Наполи, что это будет похоже на сцены из фильмов для взрослых.
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