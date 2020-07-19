Горецка: У Челси будет преимущество, они отправятся в Мюнхен после завершения сезона

Полузащитник "Баварии" Леон Горецка поделился ожиданиями от ответного матча с "Челси" в рамках 1/8 Лиги Чемпиониов.

"У нас уже и так великолепный сезон: мы выиграли Бундеслигу и Кубок Германии. Но очевидно, что Лига чемпионов – невероятно сложный турнир, как и наш путь к финалу. Мы сосредоточены на матче с "Челси". Хорошая новость в том, что при встрече столь сильных команд обе стороны уважают друг друга.

У "Челси" перед нами преимущество: они отправятся в Мюнхен почти сразу после завершения сезона, в то время как нам приходится поддерживать ритм. Мы сделаем все возможное, чтобы "Челси" не добился успеха в Мюнхене", – рассказал Горецка для Bild.