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Гюндоган: Такой игры как с Арсеналом будет недостаточно, чтобы пройти Реал

Лига Чемпионов
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Хавбек "горожан" подвел итоги поражения от "пушкарей"

Гюндоган: Такой игры как с Арсеналом будет недостаточно, чтобы пройти Реал
Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган поделился мыслями после поражения в полуфинале Кубка Англии от лондонского "Арсенала".

"Иногда одного очень плохого тайма достаточно, чтобы проиграть матч. Было похоже, что "Арсенал" больше хотел выйти в финал, и это самое печальное. У нас впереди еще две встречи в АПЛ, а затем важная игра с "Реалом".

Нам явно следует играть сильнее, потому что того, как мы выступили против "Арсенала", будет недостаточно для выхода в следующий раунд Лиги чемпионов. Нам нужно срочно прибавлять, времени в обрез. Надо стараться изо всех сил", – сказал хавбек.

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В статье: Лига чемпионов Манчестер Сити (Англия) Реал (Мадрид) Илкай Гюндоган
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Источник:
mancity.com
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