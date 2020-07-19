Гюндоган: Такой игры как с Арсеналом будет недостаточно, чтобы пройти Реал

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган поделился мыслями после поражения в полуфинале Кубка Англии от лондонского "Арсенала".

"Иногда одного очень плохого тайма достаточно, чтобы проиграть матч. Было похоже, что "Арсенал" больше хотел выйти в финал, и это самое печальное. У нас впереди еще две встречи в АПЛ, а затем важная игра с "Реалом".

Нам явно следует играть сильнее, потому что того, как мы выступили против "Арсенала", будет недостаточно для выхода в следующий раунд Лиги чемпионов. Нам нужно срочно прибавлять, времени в обрез. Надо стараться изо всех сил", – сказал хавбек.