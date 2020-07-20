Де Йонг: Барселона сосредоточится на Лиге Чемпионов

Френки де Йонг подвел итог последнего матча своей команды в Ла Лиге, а также рассказал о настрое "Барселоны" на Лигу Чемпионов.

"С "Алавесом" мы точно сыграли лучше, чем с "Осасуной". Мы были похожи на настоящую команду, но нам нельзя останавливаться.

"Барселона" сосредоточится на Лиге Чемпионов. Мы очистим наши головой и выйдем на игру с "Наполи" в лучшей форме", - заявил голландец.

Ответный матч 1/8 финала каталонцы проведут седьмого августа.