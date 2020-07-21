Евросезон 2020/21. Схема и график старта украинских клубов

После матчей последнего, 32-го тура УПЛ стал известен график старта украинских клубов в еврокубках в следующем сезоне. Украину на международной арене будут представлять пять команд.

"Шахтер" в ранге победителя Премьер-лиги завоевал путевку в групповой этап Лиги чемпионов, "Динамо", получившее серебряные награды, - в третий квалификационный раунд ЛЧ. Киевлянам для попадания в основную сетку необходимо будет преодолеть сопротивление двух соперников. В случае неудачи на любой стадии киевляне автоматически перейдут в групповой раунд Лиги Европы.

В Лиге Европы Украину будут представлять три клуба. Сразу в групповой этап должен попасть обладатель Кубка страны, но успех "Динамо" предоставил такое право бронзовому призеру Премьер-лиги - "Заре".

В свою очередь победитель плей-офф УПЛ, в полуфиналах которого сыграют "Александрия" с "Мариуполем" и "Колос" с "Днепром-1", стартует во втором раунде квалификации, а четвертая команда УПЛ ("Десна") - в третьем. Таким образом, этим командам для попадания в основную сетку ЛЕ нужно пройти трех и двух соперников соответственно.

Квота Украины на евросезон-2020/2021

Лига чемпионов

Чемпион УПЛ ("Шахтер") стартует в групповом раунде.

Жеребьевка - 1 октября первый тур - 20/21 октября.

Вице-чемпион УПЛ ("Динамо") стартует в третьем квалификационном раунде.

Жеребьевка - 31 августа, матч - 15/16 сентября.

Лига Европы

Бронзовый призер УПЛ ("Заря") стартует в групповом раунде.

Жеребьевка - 2 октября, первый тур - 22 октября.

Четвертая команда УПЛ ("Десна") стартует в третьем квалификационном раунде.

Жеребьевка - 1 сентября, матч - 24 сентября.

Победитель плей-офф УПЛ ("Александрия"/"Мариуполь"/ "Колос"/ "Днепр-1") стартует во втором квалификационном раунде.

Жеребьевка - 31 августа, матч - 17 сентября.