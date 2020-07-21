Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Евросезон 2020/21. Схема и график старта украинских клубов
Первые матчи в новом еврокубковом сезоне украинские клубы проведут в середине сентября
После матчей последнего, 32-го тура УПЛ стал известен график старта украинских клубов в еврокубках в следующем сезоне. Украину на международной арене будут представлять пять команд.
"Шахтер" в ранге победителя Премьер-лиги завоевал путевку в групповой этап Лиги чемпионов, "Динамо", получившее серебряные награды, - в третий квалификационный раунд ЛЧ. Киевлянам для попадания в основную сетку необходимо будет преодолеть сопротивление двух соперников. В случае неудачи на любой стадии киевляне автоматически перейдут в групповой раунд Лиги Европы.
В Лиге Европы Украину будут представлять три клуба. Сразу в групповой этап должен попасть обладатель Кубка страны, но успех "Динамо" предоставил такое право бронзовому призеру Премьер-лиги - "Заре".
В свою очередь победитель плей-офф УПЛ, в полуфиналах которого сыграют "Александрия" с "Мариуполем" и "Колос" с "Днепром-1", стартует во втором раунде квалификации, а четвертая команда УПЛ ("Десна") - в третьем. Таким образом, этим командам для попадания в основную сетку ЛЕ нужно пройти трех и двух соперников соответственно.
Квота Украины на евросезон-2020/2021
Лига чемпионов
Чемпион УПЛ ("Шахтер") стартует в групповом раунде.
Жеребьевка - 1 октября первый тур - 20/21 октября.
Вице-чемпион УПЛ ("Динамо") стартует в третьем квалификационном раунде.
Жеребьевка - 31 августа, матч - 15/16 сентября.
Бронзовый призер УПЛ ("Заря") стартует в групповом раунде.
Жеребьевка - 2 октября, первый тур - 22 октября.
Четвертая команда УПЛ ("Десна") стартует в третьем квалификационном раунде.
Жеребьевка - 1 сентября, матч - 24 сентября.
Победитель плей-офф УПЛ ("Александрия"/"Мариуполь"/ "Колос"/ "Днепр-1") стартует во втором квалификационном раунде.
Жеребьевка - 31 августа, матч - 17 сентября.
Новости по теме
- 17:55 Зарубежные Домашние матчи Лиги Европы Заря будет проводить на Славутич-Арене
- 00:50 Зарубежные Источник: Если Десна выйдет в группу ЛЕ, то будет проводить домашние матчи турнира в Одессе
- 11:34 Зарубежные Посев ЛЧ для Динамо, четвертая корзина ЛЕ для Зари, возможные трудности для Десны. Позиции наших в еврокубках