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Атлетико может лишиться ключевого игрока перед Лигой Чемпионов

Лига Чемпионов
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Симеоне не обрадуется

Атлетико может лишиться ключевого игрока перед Лигой Чемпионов
UA-Футбол
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Мадридский "Атлетико" занял третье место в чемпионате и теперь может сосредоточить силы на ЛЧ. Однако уже сразу у главного тренера возникли проблемы.

Как сообщает AS, один из лидеров "матрасников" Томас Парти может быть не готов. Он получил травму в игре против "Реал Сосьедад".

Полузащитнику может понадобиться порядка трех недель на восстановления. Свой матч Лиги Чемпионов "Атлетико" сыграет 13-го августа. Их соперник - "РБ Лейпциг".

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В текущем сезоне Томас провел 46 матчей. В ближайшее время он должен продлить контракт.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Томас Парти
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