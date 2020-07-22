Лига Чемпионов
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Нойер: Лига Чемпионов? Любому сопернику будет непросто играть с нами
Мюнхенцы считаются фаворитами
Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер рассказал о шансах его команды на победу в Лиге Чемпионов.
"Нам нужно пройти "Челси" и мы будем играть в Португалии в играх на вылет. Тут многое решает удача, в двухматчевых противостояних мы были бы фаворитами. Против нас всем будет играть непросто", - заявил Нойер.
В первой игре с "Челси", мюнхенцы добыли крупную победу (3:0).
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