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Нойер: Лига Чемпионов? Любому сопернику будет непросто играть с нами

Лига Чемпионов
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Мюнхенцы считаются фаворитами

Нойер: Лига Чемпионов? Любому сопернику будет непросто играть с нами
UA-Футбол
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Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер рассказал о шансах его команды на победу в Лиге Чемпионов.

"Нам нужно пройти "Челси" и мы будем играть в Португалии в играх на вылет. Тут многое решает удача, в двухматчевых противостояних мы были бы фаворитами. Против нас всем будет играть непросто", - заявил Нойер.

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В первой игре с "Челси", мюнхенцы добыли крупную победу (3:0).

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер
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