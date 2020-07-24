Опасность для Реала: Гвардиола рассчитывает на Агуэро в Лиге Чемпионов

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола надеется, что вся его команда будет готова к игре против "Реала" в Лиге Чемпионов.

"Не сыграет Менди из-за дисквалификации. В остальном, если не будет катастрофы на тренировках, все будут готовы. Надеюсь, что опытные футболисты будут полностью готовы", - заявил испанец, которого цитирует Goal.

Из слов Гвардиолы можно сделать вывод, что к матчу будет готов и Серхио Агуэро. Опытный форвард получил травму месяц назад и, по предыдущим данным, должен был не сыграть в этом сезоне.

Игра против "Реала" состоится восьмого августа.