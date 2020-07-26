  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Определились все возможные соперники Динамо в квалификации ЛЧ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Определились все возможные соперники Динамо в квалификации ЛЧ

Лига Чемпионов
(8 голосов)

Киевлянам придется непросто

Определились все возможные соперники Динамо в квалификации ЛЧ
Новина українською

Стали известны все возможные соперники киевского "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов 2020/21. В список оппонентов добавился вице-чемпион Хорватии, клуб "Локомотива" Загреб, а также турецкий "Бешикташ". Стамбульский гранд занял третье место, но поскольку "Трабзонспор" был наказан за нарушение финансового Fair Play, именно "Бешикташ" сыграет в Лиге Чемпионов.

Напомним, "Динамо" начнет свой путь в Лиге Чемпионов с третьего раунда квалификации (15/16 сентября). При жеребьевке, которая пройдет 31 августа, киевляне будут сеяными. На этом этапе все решится в одном матче.

В список потенциальных оппонентов "Динамо" входят: "Виктория" Плзень (Чехия), "Рапид" Вена (Австрия), ПАОК (Греция), "АЗ Алкмар" (Нидерланды), "Ренн" (Франция), "Локомотива" (Хорватия), "Гент" (Бельгия) и "Бешикташ" (Турция).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(8 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (51)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
xabo56
26.07.2020 в 12:18
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0
betsmart1
26.07.2020 в 12:09
Бешикташ занял 3 место и будет играть в ЛЕ, кого вы там в редакцию понабирали?! Журналисты от бога..
Ответить
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
26.07.2020 в 12:12
У второго Трабзонспора бан на еврокубки потому третий Башекташ в ЛЧ
Ответить
0
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
26.07.2020 в 12:15
Причём об этом на сайте писали уже раза три!
0
0
alex69 (Париж)
26.07.2020 в 12:17
протри глаза. бухарик)))
Ответить
0
0
royalstas (Вінниця)
26.07.2020 в 12:07
Це ж ЛЧ хороші добротні суперники але нічого видатного....
Ответить
0
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
26.07.2020 в 12:01
Капец, меня поражают придурки, которые постоянно вспоминают невыход из группы ЛЕ прошлого сезона. Типа резонанс вселенского масштаба, которого не было никогда))) Б.л.я., такие случаи уже были, так бывает, команде реально не повезло, хотя по игре они были лучше всех в той группе! Почему никто не вспоминает, что до этого два года подряд выходили из группы с первого места? А потом проходили лучшие клубы Греции, хотя те были в хорошей форме, а у Динамо первые игры после перерыва? Бывали у Динамо и более сильные провалы, так иногда случается, даже с более сильными и именитыми командами!
Ответить
0
-3
avatar
Siren05 (Мариуполь)
26.07.2020 в 11:50
Вот бы попал АЗ. 2 года назад Мариуполь не прошёл их. (Ничья и проигрыш). Тогда все возмущались, как это такой слабый клуб и не прошли. Почему- то сейчас для нашего топового клуба ДК он вдруг стал сильным. Двойные стандарты?...
Ответить
+2
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
26.07.2020 в 11:54
Я не знаю кто говорил, что АЗ слабый, но это дураки ибо алкмарцы очень сильная команда! Но это не отменяет того, что твой Мариуполь полное дно!
Ответить
+1
-2
avatar
Siren05 (Мариуполь)
26.07.2020 в 11:56
Вот бы и сравнили бы, как "дно" сыграло и как супер-пупер ДК сыграет... Хотя я лично против ДК ничего плохого никогда не говорил.... Играет, как умеет...
+1
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
26.07.2020 в 12:08
У меня к твоему клубу одна главная претензия: Мариуполь - фарм Шахтёра.Больше половины игроков - арендованных у кротов, плюс постоянно проигрывают им, даже можно сказать безвольно. Пока такая ситуация будет, в твоём городе не будет боеспособной команды. Хотя я за них искренне болел в матчах против шведов, когда они прошли благодаря голу в экстра тайме. Но на большее, чем проход одного соперника, рассчитывать бессмысленно.
+1
0
xapyga (Запорожье)
26.07.2020 в 11:58
от Мариуполя вообще никто ни че не ждет,тебе наверно приснилось чтокто-то возмущялся за не проход
Ответить
+1
-1
avatar
Siren05 (Мариуполь)
26.07.2020 в 12:02
Ещё как говорили. Причём много неадекватов. Типа поставщики очков и зачем эта команда нужна. Хотя я уже доказывал, что наши третьи команды в ЛЕ, практически всегда набирали мало очков, за редким исключением.
0
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
26.07.2020 в 12:10
Это, конечно, не есть гуд, что наши третьи команды в ЛЕ малоконкурентные, но что маемо, то маемо. Будем надеяться, что в светлом будущем наш ЧУ станет сильнее и команды, соответственно, тоже :) А ДК и всем нашим командам в Еврокубках я всегда желал и желаю только побед!
0
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
26.07.2020 в 12:14
Заря в прошлом сезоне прошла более сильную Брагу, а потом еще и до последней секунды сражалась за выход в группу с Лейпцигом. У которого бюджет в раз 20 больше. А до этого был не выход в группу из-за гола на последней минуте от Фееноорда. Луганчане в этом плане молодцы, хороший пример, как можно отказаться от аренды игроков Шахтера и стать сильнее!
0
0
kvna (кременчуг)
26.07.2020 в 11:49
и это при том ,что эти все соперники из группы "несеянных" , а представить если бы Динамо было "несеянным" в этом раунде ! И тут вопрос - на нейтральном поле ? или "сеянные" хозяева ?
Ответить
0
0
Po4eson (Одесса)
26.07.2020 в 11:49
Раньше эти соперники вообще не рассматривались как таковые. А сейчас - вопрос. Но всё равно верим в тренерский гений Луческу
Ответить
+1
0
Astor Astor (Одесса)
26.07.2020 в 11:29
Видел пару дней назад, что кэф на проход Динамо в группу ЛЧ - 2,8. Я бы специально зарегился и сделал ставку. Никто не в курсе, где такие кэфы, в какой конторе? Я думаю, что шансы у Динамо на проход уж точно выше 50%.
Ответить
0
-1
v.grischuk (Винница)
26.07.2020 в 11:33
Попробуй, после первой игры коф вырастит до неприличности)))
Ответить
+1
0
Зритель (Харьков)
26.07.2020 в 11:50
3-й раунд состоит из одного матча.
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
26.07.2020 в 11:18
Локомотива конечно
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
26.07.2020 в 11:16
Футбольные эксперты авторитетных изданий спидинфо и новости коваливки относят дк к реальным соискателям трофеев ЛЕ и ЛЧ!
Ответить
+2
-2
Pikuly (Малин)
26.07.2020 в 10:59
Років з десять тому сказав би - не має з ким грати, не бачу суперників.А зараз не бачу кого Динамо може пройти.Прикро.
Ответить
+6
0
v.grischuk (Винница)
26.07.2020 в 10:46
Все так уверены, что Динамо должно лучше играть, типо пришёл старичок и все решит подуновением ветра)))) Состав же тот что и был, класс игроков не поменялся к сожалению. В лучшем случаи наберут ход в ЛЕ. Желаю удачи.
Ответить
+1
-1
avatar
scorpius (Ck)
26.07.2020 в 10:55
Таки да - чудес не бывает. Хотя нет, не так - лимит чудес в этом году был использован на этой неделе))
Ответить
+3
-1
ukatan (Харьковская обл.)
26.07.2020 в 12:01
Ну почему не бывает? Вспомните как "Динамо" проиграло в квалификации ЛЧ дома "Трабзонспору". После первого матча (1:2) пришел тренером Сабо и в ответной игре была уже совсем другая команда, которая и решила задачу без проблем.
0
0
lajkonik
26.07.2020 в 10:18
Если не проходить этих соперников, то уже лучше играть Лиге Европы
Ответить
+7
0
avatar
Drovko (Lviv)
26.07.2020 в 10:35
Ти згадай з якої групи вони не вийшли в ЛЄ минулого сезону))).. Думаю ЛЧ їм не світить.
Ответить
+6
-4
lajkonik
26.07.2020 в 11:42
Ну и хорошо, а то шесть поражений - ноль голов в ЛЧ - очередной антирекорд будет
+1
0
Камонплей
26.07.2020 в 12:18
так потом еще один раунд. лига европы вообще без вариантов
Ответить
0
0
Comment06 (Украина)
26.07.2020 в 09:59
Серьезный список. При Михайличенко прошли бы только Локомотиву и, может быть, Викторию. Сейчас пока неясно. Если такие соперники в третьем раунде, то кто же будет в плей офф ?
Ответить
+5
-3
v.grischuk (Винница)
26.07.2020 в 09:54
Все равные))) Все проходные! Но это же Динамо!!!
Ответить
+8
-3
Червяк (Донецкая)
26.07.2020 в 10:08
+100500
Ответить
+6
-4
krakow (Херсон)
26.07.2020 в 09:53
Вообще,без проблем для "Динамо". За месяц старый шарманщик выстругает с Сидорчуков буратин,пришьет яйца и научит быстро и дружно ковылять по полю.Надо уже присматривать потенциальных соперников по группе.
Ответить
+4
-5
aleks68
26.07.2020 в 09:58
ты сам веришь в то,что написал???
Ответить
+6
-4
krakow (Херсон)
26.07.2020 в 10:37
Не указал,в каком турнире группа.Думал,и так всем понятно.
+3
-2
v.grischuk (Винница)
26.07.2020 в 10:42
Он уснёт на тренеровке, а не стругать и шить начнет)))))
Ответить
+1
-4
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
26.07.2020 в 09:44
Все эти команды для мистера цыгана с Динамо проходные, обкатка новой концепции так сказать, а уже в группе будут бодаться.
Ответить
+1
-2
Володимирович (Кременчуг)
26.07.2020 в 09:48
Якщо в найближчі дні, тижні не буде хоча б 2,3 нові (більши сильні) гравці , то важко буде ДК пройти в группу!
Ответить
+4
-3
аалекс ( Крым)
26.07.2020 в 10:45
Там до группы еще очень далеко
Ответить
+6
0
Володимирович (Кременчуг)
26.07.2020 в 09:41
Бельгія і Нідерланди вже нас обійшли, а Туреччинна з Австрією наступають на п'яти якщо програти комусь з них це як шмальнути собі в ногу з обрізу))) хоча...не собі , а Шахтарю , буде скоро і Шахтар через кваліфікацію повзти в групу!!!
Ответить
+5
-1
avatar
scorpius (Ck)
26.07.2020 в 10:47
Ну та через сезон-два так и будет полюбэ. Если в этом удержим 10 место то на сезон отсрочим это событие.
Ответить
+4
0
avatar
Усе буде добре (Київ)
26.07.2020 в 09:38
Лише середнячки. Нічого особливого. Шкода.
Ответить
+2
-5
Nikola1986 (Dnipro)
26.07.2020 в 09:34
Может АЗ попадёт , сразу и посмотрим, как Мистер подготовит команду
Ответить
+3
-5
avatar
scorpius (Ck)
26.07.2020 в 09:29
Редакция, точно Бешикташ? Может всё-таки Трабзонспор?
Ответить
+4
-5
clear (Haifa)
26.07.2020 в 09:45
Трабзонспор виключений з Єврокубків за порушення правил Фінансового Фейр-плей.
Ответить
+5
-1
avatar
scorpius (Ck)
26.07.2020 в 10:34
Тогда ясно
+2
-2
avatar
scorpius (Ck)
26.07.2020 в 10:35
Это вам не шейхи из Ман Сити, могут и наказать
+3
-2
avatar
Карикатурист (Білозерське)
26.07.2020 в 09:17
Всі з цих команд для сьогоднішнього "Динамо" можуть стати непрохідними
Ответить
+10
-6
avatar
ascent (Луксор)
26.07.2020 в 09:43
Согласен
Ответить
+4
-3
Володимирович (Кременчуг)
26.07.2020 в 09:44
Взагалі (!!!) не зрозуміло чого очікувати від ДК( Від Містера, Суркіса, гравців і т.і.)
Ответить
+7
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...