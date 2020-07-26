Определились все возможные соперники Динамо в квалификации ЛЧ

Стали известны все возможные соперники киевского "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов 2020/21. В список оппонентов добавился вице-чемпион Хорватии, клуб "Локомотива" Загреб, а также турецкий "Бешикташ". Стамбульский гранд занял третье место, но поскольку "Трабзонспор" был наказан за нарушение финансового Fair Play, именно "Бешикташ" сыграет в Лиге Чемпионов.

Напомним, "Динамо" начнет свой путь в Лиге Чемпионов с третьего раунда квалификации (15/16 сентября). При жеребьевке, которая пройдет 31 августа, киевляне будут сеяными. На этом этапе все решится в одном матче.

В список потенциальных оппонентов "Динамо" входят: "Виктория" Плзень (Чехия), "Рапид" Вена (Австрия), ПАОК (Греция), "АЗ Алкмар" (Нидерланды), "Ренн" (Франция), "Локомотива" (Хорватия), "Гент" (Бельгия) и "Бешикташ" (Турция).