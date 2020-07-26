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Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первый шаг на большом пути. Как Шахтер дебютировал в Лиге Чемпионов. ВИДЕО

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Зубов, Воробей, Попов и другие, а во главе - Виктор Прокопенко!

Первый шаг на большом пути. Как Шахтер дебютировал в Лиге Чемпионов. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

На счету донецкого "Шахтера" по состоянию на июль 2020-го уже 130 матчей в Лиге Чемпионов. Баланс - положительный: 52 победы при 50 поражениях (а также 28 ничьих). Горняки четыре раза выходили в плей-офф, а в 2011-м даже были в восьмерке лучших команд континента. Они громили соперника со счетом 7:0, но и сами проигрывали с такой же разницей. Форварду "Шахтера" удавалось отличиться пятью голами в одном матче.

Рекордов и достижений еще можно перечислить очень много. Еще бы, "Шахтер" выступает в Лиге Чемпионов уже 20 лет подряд. Сегодня, к слову, как раз годовщина дебюта горняков в турнире - 26 июля 2000-го года команда Виктора Прокопенко сыграла первый матч в рамках квалификации против эстонской "Левадии". По этому поводу канал UA-Футбол подготовил сюжет, в котором рассказывает, как горняки провели первый сезон в главном клубном турнире Европы.

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В статье: Андрей Воробей Лига чемпионов Геннадий Зубов Шахтер (Донецк)
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Комментарии (4)
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миг-25 (киев)
26.07.2020 в 15:05
Очень показательное фото настоящего украинского Шахтера-10 белых и один негр -И сравните с фото Бомжей из ДНР -2020- Десять негров и один черный-Степаненко
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armik (Киев)
26.07.2020 в 12:58
Лучше бы показали матчи против Арсенала.А то молодежь не в курсе кто такие Белик и Воробей и как они рвали на куски эту команду.Считаю, что приход Луческу был крупной ошибкой.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
26.07.2020 в 14:50
да, вести 2:0 в лондоне - это было круто! потом судейка подмутил чуток и всё перевернулось с ног на голову
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armik (Киев)
26.07.2020 в 15:09
А в Донецке вообще вынесли 3:0. И это был настоящий красивый футбол, а не блевотная тягомутина с любым непредсказуемым случайным результатом, как при мистере.И за шахту орала вся Украина.
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