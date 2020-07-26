Первый шаг на большом пути. Как Шахтер дебютировал в Лиге Чемпионов. ВИДЕО

На счету донецкого "Шахтера" по состоянию на июль 2020-го уже 130 матчей в Лиге Чемпионов. Баланс - положительный: 52 победы при 50 поражениях (а также 28 ничьих). Горняки четыре раза выходили в плей-офф, а в 2011-м даже были в восьмерке лучших команд континента. Они громили соперника со счетом 7:0, но и сами проигрывали с такой же разницей. Форварду "Шахтера" удавалось отличиться пятью голами в одном матче.

Рекордов и достижений еще можно перечислить очень много. Еще бы, "Шахтер" выступает в Лиге Чемпионов уже 20 лет подряд. Сегодня, к слову, как раз годовщина дебюта горняков в турнире - 26 июля 2000-го года команда Виктора Прокопенко сыграла первый матч в рамках квалификации против эстонской "Левадии". По этому поводу канал UA-Футбол подготовил сюжет, в котором рассказывает, как горняки провели первый сезон в главном клубном турнире Европы.