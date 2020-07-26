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Матч Ман Сити – Реал под угрозой срыва из-за решения британских властей

Лига Чемпионов
(1 голосов)

В Испании вновь растёт количество зараженных COVID-19

Матч Ман Сити – Реал под угрозой срыва из-за решения британских властей
UA-Футбол
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Матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Реалом" находится под угрозой срыва.

Ответная игра на "Этихад", запланированная на 7 августа, может быть отменена из-за решения британских властей, которые утвердили обязательный 14-дневный карантин для всех прибывших из Испании 26 июля или позже этой даты.

Это решение связано с новой вспышкой заражения коронавирусом в Испании.

Испанское издание AS передает, что УЕФА не станет вмешиваться в ситуацию. Так что решение о проведения матча будет всецело зависеть от правительства Великобритании.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Реал (Мадрид) коронавирус
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Источник:
AS
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Комментарии (6)
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royalstas (Вінниця)
26.07.2020 в 14:48
О боги та нехай хоч на Олімпійському грають яка різниця всерівно ж без глядачів.
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.07.2020 в 14:51
в александрии поляна освободилась, кстати
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+2
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
26.07.2020 в 14:05
Пересфсьокупил)))
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+3
-2
avatar
Romerik (YNWA)
26.07.2020 в 13:57
И с громким возгласом "я же говорил", и с чувством полной надежды, что Перес всё купил (и даже британских властей), где то разминает руки для длинного спича житель палаты #5, господин Д...
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+9
-2
Tenma7 (Чернигов)
26.07.2020 в 14:04
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+4
-2
майоров (мариуполь)
26.07.2020 в 15:18
Ему сейчас не до этого, т. к. санитары забрали ноутбук и спрятали в кладовку! А так интересно было бы, что ОНО там придумало.......
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0
0


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