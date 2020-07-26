Матч Ман Сити – Реал под угрозой срыва из-за решения британских властей

Матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Реалом" находится под угрозой срыва.

Ответная игра на "Этихад", запланированная на 7 августа, может быть отменена из-за решения британских властей, которые утвердили обязательный 14-дневный карантин для всех прибывших из Испании 26 июля или позже этой даты.

Это решение связано с новой вспышкой заражения коронавирусом в Испании.

Испанское издание AS передает, что УЕФА не станет вмешиваться в ситуацию. Так что решение о проведения матча будет всецело зависеть от правительства Великобритании.