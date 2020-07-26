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Президент Барселоны: Мы – фавориты ЛЧ и вообще всех турниров, в которых участвуем
Легкое зазнайство от руководства "блаугранас"
Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу считает, что у его клуба есть все шансы выиграть Лигу чемпионов в этом году.
"Барса" всегда фаворит любого турнира, в котором играет, и этой Лиги чемпионов тоже. Особенно с учетом духа победы и рвения наших игроков.
Очень подходящий момент для возвращения, чтобы еще раз показать талант, амбиции и то, что команда умеет, а именно – хорошо играть в футбол", – цитирует Бартомеу Mundo Deportivo.
Вскоре "Барсе" предстоит сыграть ответный поединок 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Наполи". Первая игра на "Сан-Паоло" закончилась со счётом 1:1.