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Президент Барселоны: Мы – фавориты ЛЧ и вообще всех турниров, в которых участвуем

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Легкое зазнайство от руководства "блаугранас"

Президент Барселоны: Мы – фавориты ЛЧ и вообще всех турниров, в которых участвуем
Новина українською

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу считает, что у его клуба есть все шансы выиграть Лигу чемпионов в этом году.

"Барса" всегда фаворит любого турнира, в котором играет, и этой Лиги чемпионов тоже. Особенно с учетом духа победы и рвения наших игроков.

Очень подходящий момент для возвращения, чтобы еще раз показать талант, амбиции и то, что команда умеет, а именно – хорошо играть в футбол", – цитирует Бартомеу Mundo Deportivo.

Вскоре "Барсе" предстоит сыграть ответный поединок 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Наполи". Первая игра на "Сан-Паоло" закончилась со счётом 1:1.

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В статье: Барселона Жозеп Бартомеу
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MES QUE UN CLUB
26.07.2020 в 15:06
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