Восемь лет невезения: все потери ПСЖ перед ключевыми играми ЛЧ

Травма Килиана Мбаппе, из-за которой он вынужден будет пропустить четвертьфинал Лиги чемпионов против "Аталанты", больно ударила по шансам команды Томаса Тухеля на титул. Но сенсацией, честно говоря, не стала.

После прихода в клуб катарских шейхов, "ПСЖ" преследует поразительное невезение в ЛЧ. Практически каждый вылет французов из турнира сопровождался потерями лидеров и травмами. И началось это уже с дебютного для Аль-Хелаифи розыгрыша-2012/13.

ЛЧ-2012/13

Четвертьфинал. "Барселона" - 2:2, 1:1

Перед первой игрой с каталонцами у "ПСЖ" из-за травмы вылетел ключевой опорный полузащитник Тиаго Мотта. Заменить его не получилось - команда пропустила дважды на своем поле.

В ответке на "Камп Ноу" из-за перебора карточек не сыграл не менее важный центрхав Блез Матюиди. Без него вырвать победу у Парижа не удалось, хотя было близко.

ЛЧ-2013/14

Четвертьфинал. "Челси" - 3:1, 0:2

Великолепная победа в первом матче омрачилась травмой бедра у Златана Ибрагимовича. Несмотря на усилия медиков, великий швед не успел восстановиться к ответке - и без него "ПСЖ" в Лондоне проиграл всухую.

ЛЧ-2014/15

Четвертьфинал. "Барселона" (1:3, 0:2)

Здесь полный комплект. Уже первую игру на "Парк де Пренс", в которой все и решилось, пропустили Златан, Верратти и Мотта - у шведа и итальянца были дисквалификации, у бразильца - травма. Вдобавок Тиаго Силва получил повреждение уже на 20-й минуте встречи и покинул поле.

В ответке не сыграли все те же Силва и Мотта, плюс перебор карточек был у Сержа Орье. Итог на табло.

ЛЧ-2015/16

Четвертьфинал. "Ман Сити" - 2:2, 0:1

Перед решающим выездом на "Этихад" Верратти повредил пах и выбыл; Матюиди и Давид Луис пропускали матч из-за дисквалификаций; Мотта вышел в старте, но надорвал мышцу и заменился уже на 44-й минуте. Де Брюйне же тогда вырвал победу для "Сити" на 76-й.

ЛЧ-2016/17

1/16 финала. "Барселона" - 4:0, 1:6

Самый знаменитый вылет парижан - та самая ремонтада "Барсы" на "Камп Ноу". И кто теперь вспомнит, что Париж играл без своего основного опорника Мотты, а незаменимый по ходу сезона Анхель Ди Мария вышел на уколах и невидимкой проходил по полю 50 минут, прежде чем попросить замену…

ЛЧ-2017/18

1/16 финала. "Реал" - 1:3, 1:2

Здесь перед ответной игрой потеря была одна, зато какая - 222-миллионный Неймар в матче чемпионата против "Марселя" оступился и сломал плюсневую кость. В итоге он пропустил целых три месяца и еле успел восстановиться к ЧМ, где запомнился разве что симуляциями.

Без своего лидера "ПСЖ" показал одну из худших игр в новейшей истории и дома безвольно проиграл "Реалу" под свист собственных болельщиков.

ЛЧ-2018/19

1/16 финала. "МЮ" (2:0, 1:3)

Ну и самый свежий вылет - от школоты Сульшера. Словно по волшебству, перед ЛЧ Неймару врезал кто-то из защитников "Страсбура", и он пропустил обе встречи с манкунианцами. Вдобавок к решающему матчу из-за травм не успел подготовиться Кавани - его хватило только на 5 минут.

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После такого уже не удивляешься французским СМИ, которые травму Мбаппе списывают не на грубость капитана "Сент-Этьена" Лоика Перрена, опоздавшего с подкатом, а на само провидение. Кажется, футбольные боги категорически против того, чтобы "ПСЖ" преуспел в самом популярном клубном турнире планеты.