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Бернарду Силва: Гвардиола знает, как лучше всего сыграть с мадридским Реалом

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Бернарду Силва: Гвардиола знает, как лучше всего сыграть с мадридским Реалом
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Хавбек "Манчестер Сити" Бернарду Силва поделился своим ожиданиями от ответного матча с мадридским "Реалом" в ЛЧ (7 августа). Цитирует португальца Goal.com. Первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между "сливочными" и "горожанами" закончился победой англичан (1:2).

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"Кто, как не Гвардиола, может помочь "Сити" в игре с испанской командой, особенно против той, которую он очень хорошо знает. Пеп всегда был тренером, который знает, как лучше всего играть с "Реалом". После рестарта сезона "меренги" выиграли почти все свои матчи, взяли золото чемпионата Испании".

"Они мотивированы на дальнейшие достижения. Мы должны быть в очень хорошей форме, показать свой максимум, иначе мы не пройдем дальше. "Реал" – большая команда, нужно продемонстрировать все свои лучшие качества".

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В статье: Хосеп Гвардиола Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити Бернарду Силва Лига Чемпионов УЕФА
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Источник:
Goal.com

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