Президент Атлетико: По логике, если мы выбили победителя, то должны выиграть Лигу чемпионов

Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо поделился своими ожиданиями от выступления клуба в плей-офф Лиги чемпионов. Цитирует Сересо Marca.

"РБ Лейпциг" – это очень хорошая команда, как и "Ливерпуль". Что случилось с мерсисайдцами, "Челси", "Барселоной"? Отличные коллективы, которые мы проходили. Вряд ли "быки" находятся на их уровне, но мы не можем быть довольны. "Атлетико" точно может выйти в полуфинал, посмотрим, что произойдет на поле".