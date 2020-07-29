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Президент Атлетико: По логике, если мы выбили победителя, то должны выиграть Лигу чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Есть шансы у "матрасников"?

Президент Атлетико: По логике, если мы выбили победителя, то должны выиграть Лигу чемпионов
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Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо поделился своими ожиданиями от выступления клуба в плей-офф Лиги чемпионов. Цитирует Сересо Marca.

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"РБ Лейпциг" – это очень хорошая команда, как и "Ливерпуль". Что случилось с мерсисайдцами, "Челси", "Барселоной"? Отличные коллективы, которые мы проходили. Вряд ли "быки" находятся на их уровне, но мы не можем быть довольны. "Атлетико" точно может выйти в полуфинал, посмотрим, что произойдет на поле".

"По логике, если мы выбили победителя, то должны выиграть Лигу чемпионов – многие говорят именно так. Неоспорим также тот факт, что выступления в ЛЧ чрезвычайно важны для клуба в финансовом плане".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Энрике Сересо Лига Чемпионов УЕФА
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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Мистер Блин (Хмельницкий)
29.07.2020 в 12:19
... по логике как-то да, а по факту это не вы выиграли у Ливерпуля, а Ливерпуль вам проиграл, а там уже другой сценарий)
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