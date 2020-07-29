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L'Équipe: стало известно мнение УЕФА о проведении ответного матча 1/8 ЛЧ между Сити и Реалом

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Мариано Диас на днях подхватил COVID-19

L'Équipe: стало известно мнение УЕФА о проведении ответного матча 1/8 ЛЧ между Сити и Реалом
Новина українською

Несмотря на тот факт, что форвард мадридского "Реала" Мариано Диас сдал положительный тест на коронавирус, в УЕФА не беспокоятся о проведении ответной встречи 1/8 Лиги чемпионов между английским "Манчестер Сити" и "сливочными" 7 августа. Приводит слова представителя Европейского футбольного союза французское издание L'Équipe:

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"УЕФА поддерживает контакты с клубом и следит за ситуацией, а также за решениями испанских властей. Мы уверены, что данный случай не повлияет на проведении встречи".

Встреча должна состояться на стадионе "Этихад". В первом матче в Мадриде "Реал" уступил "горожанам" со счетом 1:2.

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В статье: УЕФА Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити Лига Чемпионов УЕФА Мариано Диас
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Источник:
lequipe

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Комментарии (6)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.07.2020 в 14:28
Ничего страшного... Реал пусть бегают в противогазах... Не хватало ещё чтобы мадридасы заразили ребят из МС....
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0
-4
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Alex7Chapman (Кропивницький)
29.07.2020 в 14:40
дашка
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+3
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.07.2020 в 14:57
Красиво я тебя опустил с твоим "дон Армандо"? С тебя все смеются...
0
-3
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
29.07.2020 в 15:06
Дурачок, не тешь себя иллюзиями. На этом ресурсе все смеются только с тебя юродивого. Такого придурка ещё свет не видывал. И единственное , кто здесь опущенное, при чём не единожды - это снова ты, больное парнокопытное.
+2
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
29.07.2020 в 15:58
Дурнику шепетівський, а ти либонь-таки й не підіймався... куди ж тобі з твоєї палати горизонт обмежений...
+1
0
Dr. House (Подолье)
29.07.2020 в 15:35
С пеной у рта,Со звериным оскалом,Громко копытом стуча,Испачканный весь своим месячным каломАленя накрыла моча. Да, в Шепетовке комфортно не очень,В палате с удобств только пол, Наш Дуриан совсем озабочен,Монреаловский наш пи .здабол!
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+1
0


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