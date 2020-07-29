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L'Équipe: стало известно мнение УЕФА о проведении ответного матча 1/8 ЛЧ между Сити и Реалом
Мариано Диас на днях подхватил COVID-19
Несмотря на тот факт, что форвард мадридского "Реала" Мариано Диас сдал положительный тест на коронавирус, в УЕФА не беспокоятся о проведении ответной встречи 1/8 Лиги чемпионов между английским "Манчестер Сити" и "сливочными" 7 августа. Приводит слова представителя Европейского футбольного союза французское издание L'Équipe:
"УЕФА поддерживает контакты с клубом и следит за ситуацией, а также за решениями испанских властей. Мы уверены, что данный случай не повлияет на проведении встречи".
Встреча должна состояться на стадионе "Этихад". В первом матче в Мадриде "Реал" уступил "горожанам" со счетом 1:2.