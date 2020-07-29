Луческу может стать самым возрастным тренером в истории Лиги чемпионов

Новоиспеченный тренер киевского " Динамо " Мирча Луческу может побить уникальный рекорд в Лиге чемпионов.

В среду 29 июля румынскому тренеру исполнилось 75 лет, и если он сможет вывести команду в групповой турнир Лиги чемпионов, то станет самым возрастным тренером в истории турнира.

На данный момент рекорд принадлежит немецкому специалисту Юппу Хайнкесу, который в последний раз выводил "Баварию" на матч Лиги чемпионов за 8 дней до своего 73-летия.

Напомним, что "Динамо" в следующем сезоне стартует с третьего квалификационного раунда.

Контракт Луческу с клубом подписан на два года с возможностью продления еще на год.