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Луческу может стать самым возрастным тренером в истории Лиги чемпионов
Если, конечно, выведет Динамо в группу
Новоиспеченный тренер киевского "
В среду 29 июля румынскому тренеру
На данный момент рекорд принадлежит немецкому специалисту Юппу Хайнкесу, который в последний раз выводил "Баварию" на матч Лиги чемпионов за 8 дней до своего 73-летия.
Напомним, что "Динамо" в следующем сезоне стартует с третьего квалификационного раунда.
Контракт Луческу с клубом подписан на два года с возможностью продления еще на год.