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Луческу может стать самым возрастным тренером в истории Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Если, конечно, выведет Динамо в группу

Луческу может стать самым возрастным тренером в истории Лиги чемпионов
Новина українською

Новоиспеченный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу может побить уникальный рекорд в Лиге чемпионов.

В среду 29 июля румынскому тренеру исполнилось 75 лет, и если он сможет вывести команду в групповой турнир Лиги чемпионов, то станет самым возрастным тренером в истории турнира.

На данный момент рекорд принадлежит немецкому специалисту Юппу Хайнкесу, который в последний раз выводил "Баварию" на матч Лиги чемпионов за 8 дней до своего 73-летия.

Напомним, что "Динамо" в следующем сезоне стартует с третьего квалификационного раунда.

Контракт Луческу с клубом подписан на два года с возможностью продления еще на год.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
Gracenote Live

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Комментарии (1)
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Очманілий Заєць (Odessa)
29.07.2020 в 20:57
Типу в ЧУ не найстарший....
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