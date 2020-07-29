Защитник ПСЖ уверяет, что клуб не будет недооценивать Аталанту

Игрок "ПСЖ" Преснел Кимпембе рассказал о подготовке его команды к матчам Лиги Чемпионов. В четвертьфинале их ждет "Аталанта".

"Мы тренируемся с 22-го июня и очень ждем матча. У нас не будет отговорок, так как к тому времени мы проведем два официальных матча. Команда тренируется и будет готова.

"Аталанта" еще не заходила так далеко, но это не случайность. Они очень опасны и умеют хорошо играть в атаке. "ПСЖ" не собирается недооценивать соперника. Мы ждем хорошего матча", - цитирует Кимпембе RMC Sport.

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Парижане практически не играют официальных матчей из-за досрочного завершения Лиги 1. Они недавно сыграли в кубке Франции и впереди их ждет финал кубка Лиги.