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Защитник ПСЖ уверяет, что клуб не будет недооценивать Аталанту

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Это было бы очень глупо

Защитник ПСЖ уверяет, что клуб не будет недооценивать Аталанту
UA-Футбол
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Игрок "ПСЖ" Преснел Кимпембе рассказал о подготовке его команды к матчам Лиги Чемпионов. В четвертьфинале их ждет "Аталанта".

"Мы тренируемся с 22-го июня и очень ждем матча. У нас не будет отговорок, так как к тому времени мы проведем два официальных матча. Команда тренируется и будет готова.

"Аталанта" еще не заходила так далеко, но это не случайность. Они очень опасны и умеют хорошо играть в атаке. "ПСЖ" не собирается недооценивать соперника. Мы ждем хорошего матча", - цитирует Кимпембе RMC Sport.

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Парижане практически не играют официальных матчей из-за досрочного завершения Лиги 1. Они недавно сыграли в кубке Франции и впереди их ждет финал кубка Лиги.

Отметим, что игру против "Аталанты" пропустит лидер "ПСЖ".

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В статье: Аталанта (Бергамо) Пари Сен-Жермен (Париж) Преснел Кимпембе
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