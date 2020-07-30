Боатенг: Лига Чемпионов – идеальная платформа для борьбы с расизмом, нужно продолжить акции

Защитник мюнхенской "Баварии" Жером Боатенг предлагает футболистам перенести преклонение колена и в матчи Лиги чемпионов. Напомним, данный жест означает солидарность с движением Black Lives Matter. Цитирует игрока ESPN.

"Важно, чтобы мы продолжили это делать и в Лиге чемпионов, особенно в финале, потому что этот матч будут смотреть во всем мире. Этот турнир – идеальная платформа для борьбы с расизмом. Нужно продолжать и в других видах спорта. Надеюсь, они присоединятся к нам. Киммих и Горецка спрашивали меня, как я переживал расизм в свой адрес, будучи моложе. Я мог бы рассказать им свою историю, какими были мои переживания и почему это так больно".