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Боатенг: Лига Чемпионов – идеальная платформа для борьбы с расизмом, нужно продолжить акции

Лига Чемпионов
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Жером имеет ввиду Black Lives Matter

Боатенг: Лига Чемпионов – идеальная платформа для борьбы с расизмом, нужно продолжить акции
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Защитник мюнхенской "Баварии" Жером Боатенг предлагает футболистам перенести преклонение колена и в матчи Лиги чемпионов. Напомним, данный жест означает солидарность с движением Black Lives Matter. Цитирует игрока ESPN.

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"Важно, чтобы мы продолжили это делать и в Лиге чемпионов, особенно в финале, потому что этот матч будут смотреть во всем мире. Этот турнир – идеальная платформа для борьбы с расизмом. Нужно продолжать и в других видах спорта. Надеюсь, они присоединятся к нам. Киммих и Горецка спрашивали меня, как я переживал расизм в свой адрес, будучи моложе. Я мог бы рассказать им свою историю, какими были мои переживания и почему это так больно".

"В некоторых ситуациях, конечно, действительно трудно помочь человеку, но вы всегда можете попытаться. Мы делаем недостаточно для борьбы с расизмом. Если бы мы делали все необходимое, не было бы необходимости обсуждать все это".

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В статье: Джером Боатенг Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Лига Чемпионов УЕФА black lives matter
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Источник:
ESPN

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