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УЕФА собирается перенести матч Барселона - Наполи в Португалию

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Матч состоится 8 августа

УЕФА собирается перенести матч Барселона - Наполи в Португалию
Новина українською

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Наполи" может пройти не в Испании.

По информации RAC1, УЕФА намерен перенести встречу в Португалию, где состоятся все игры главного еврокубка начиная со стадии 1/4 финала. Причиной такого решения являются сомнения по поводу эпидемиологической обстановки в Каталонии.

Организация направила запрос в местный департамент здравоохранения, и место проведения матча будет зависеть от ответа. Решение будет принято до конца недели.

Матч "Барселона" – "Наполи" состоится 8 августа, изначально местом проведения должен был стать стадион "Камп Ноу" в Барселоне. Напомним, что первая встреча, прошедшая в Неаполе 25 февраля, завершилась со счётом 1:1.

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В статье: УЕФА Барселона Наполи (Неаполь) Наполи
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Комментарии (5)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.07.2020 в 17:54
Из проверенных шепетовско-монреаловских источников это опять проделки Переса....
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+1
0
Algrab (Костопiль)
30.07.2020 в 17:57
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0
0
xabo63
30.07.2020 в 17:53
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
30.07.2020 в 15:42
По информации из проверенных источников, Флорентино Перес раскидал по Каталонии пробирки с коронавирусом, чтобы перенести ответный матч Барселоны в Португалию
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+4
-2
fcdkaновец (Kiev)
30.07.2020 в 16:28
странно, обычно с пробирок лезут,такие как ты-одноклеточные
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+2
-3


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