УЕФА собирается перенести матч Барселона - Наполи в Португалию

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Наполи" может пройти не в Испании.

По информации RAC1, УЕФА намерен перенести встречу в Португалию, где состоятся все игры главного еврокубка начиная со стадии 1/4 финала. Причиной такого решения являются сомнения по поводу эпидемиологической обстановки в Каталонии.

Организация направила запрос в местный департамент здравоохранения, и место проведения матча будет зависеть от ответа. Решение будет принято до конца недели.

Матч "Барселона" – "Наполи" состоится 8 августа, изначально местом проведения должен был стать стадион "Камп Ноу" в Барселоне. Напомним, что первая встреча, прошедшая в Неаполе 25 февраля, завершилась со счётом 1:1.